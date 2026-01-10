CC advierte que las cifras del nuevo modelo de financiación son "preocupantes" y que Canarias perdería unos 400 millones - COALICIÓN CANARIA

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha expresado este sábado el "rechazo unánime" de la formación a "cualquier intento" de establecer un modelo de financiación autonómica "bilateral" Estado-Cataluña. Los nacionalistas advierten, además, que las primeras cifras conocidad de la reforma "son muy preocupantes" para Canarias, que perdería unos 400 millones de euros que le corresponderían.

Así lo ha expresado el dirigente nacionalista en la sede de la formación en Las Palmas de Gran Canaria, donde la organización política ha celebrado la primera reunión de su Consejo Político Nacional (CPN) en 2026. El encuentro se ha ofrecido de forma telemática desde todas las sedes de los nacionalistas canarios y ha estado presidido por el secretario general, Fernando Clavijo, según ha informado CC en una nota de prensa.

De este modo, tras la reunión, el secretario nacional de Organización, David Toledo, ha expresado el "rechazo unánime" de la organización a "cualquier intento" de establecer un modelo de financiación autonómica bilateral entre el Estado y Cataluña.

"Da la sensación de que estamos ante un anuncio con muchos titulares y poco recorrido, porque un nuevo modelo de financiación tiene que pasar necesariamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se reunirá hasta el próximo 14 de enero, después por el Consejo de Ministros y finalmente por el Congreso y el Senado", ha asegurado Toledo.

El nacionalista ha lamentado, además, que, "aún sin conocer la letra pequeña del documento", las cifras que se van transmitiendo del nuevo modelo de financiación sean "muy preocupantes": "De los 20.975 millones de euros anunciados para el sistema, al archipiélago se le asignan solo 611 millones, cuando por población le corresponderían más de 950 millones, una pérdida cercana a 400 millones de euros".

"VULNERACIÓN" A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Toledo ha especificado que no se habla "de recibir más recursos, como se ha apresurado a defender el PSOE canario, sino de lo que le corresponde a Canarias". De este modo, ha advertido: "El PSOE nos encontrará en frente para defender los intereses de esta tierra".

El dirigente nacionalista ha argumentado que una financiación basada en el "principio de ordinalidad" defendido por el PSOE "choca frontalmente con los principios constitucionales de solidaridad recogidos en el artículo 138 y en el artículo 2 de la Constitución Española.

"Si quien más genera acaba cobrando más, se rompe el principio de redistribución y cohesión territorial que garantiza la igualdad entre ciudadanos vivan donde vivan", ha añadido Toledo, que se ha mostrado especialmente crítico con la posición del Partido Socialista, que "está abandonando, de este modo, los principios ideológicos básicos si acepta un modelo que rompe la solidaridad entre territorios".

Por todo ello, el Coalición Caaria ha llamado a la "unidad del nacionalismo" para defender los intereses del archipiélago ante decisiones que, advierten, pueden condicionar "de forma negativa" su financiación futura.

SITUACIÓN EN VENEZUELA

El CPN también ha abordado este sábado la situación de los canarios y descendientes residentes en Venezuela, donde residen alrededor de 70.000 personas. De este modo, la formación ha expresado su "preocupación" por la situación que atraviesa la comunidad isleña, así como el país, reclamando que "se hagan todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar la continuidad de los programas sociales y sanitarios que desarrolla el Gobierno de Canarias en Venezuela", que son "fundamentales" para atender a nuestros mayores y a las familias más vulnerables.

En general, apunta el partido, el Consejo Político Nacional analizó la agenda de trabajo de los nacionalistas canarios para los próximos meses. En este marco, el próximo jueves, en Gran Canaria, se celebrará una nueva reunión que congregará a expertos para abordar el fenómeno migratorio desde una visión "integral", pasando de la emergencia coyuntural al análisis del desafío estructural que supone para las islas.