CC carga contra la "falta de rigor y seriedad" de Torres al ofrecer 500 millones extra a Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha denunciado este jueves la "absoluta falta de rigor y seriedad" del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en relación con la reforma del sistema de financiación autonómica, y ha acusado al PSOE canario de "volver a posicionarse en contra de los intereses de Canarias y de los canarios al alinearse con Pedro Sánchez y Cataluña".

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha afirmado que el cambio de cifras anunciado por el propio Torres y la vicepresidenta Montero en apenas unos días "no solo confirma las advertencias realizadas desde Canarias, sino que deja en muy mal lugar al ministro y a los socialistas canarios".

En este sentido, David Toledo señaló que el lunes se dijo que Canarias ganaría 611 millones de euros con el nuevo sistema de financiación y hoy, tras el rechazo al modelo, "aparecen de repente 500 millones más para las islas sin explicar de dónde salen ni cómo se garantizan, eso no es rigor, es propaganda política".

Desde Coalición Canaria recuerdan que, "a día de hoy, no existe ni una sola propuesta por escrito, ni un documento cerrado, ni criterios claros y evaluables sobre el nuevo sistema de financiación", tal y como ha denunciado el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Al respecto, Toledo subrayó que "no se puede jugar con estimaciones cambiantes cuando se está hablando de los recursos que sostienen la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios públicos de todos los canarios y canarias".

Para los nacionalistas canarios, la actitud del ministro Torres vuelve a demostrar que ha optado por "anteponer la disciplina de partido a la defensa de Canarias".

En este sentido, el número dos de la organización nacionalista afirmó que "Torres podría haber elegido estar con los ciudadanos de esta tierra, como están haciendo presidentes socialistas como los de Asturias o Castilla-La Mancha, pero ha preferido ponerse del lado de Pedro Sánchez y de Cataluña, aun a costa de perjudicar a Canarias".

Coalición Canaria rechaza además que el cuestionamiento del modelo sea una posición partidista o ideológica.

"BAILE DE CIFRAS"

Toledo recordó que "la oposición a este sistema ha sido casi unánime de todas las comunidades autónomas, independientemente del color político y con la única excepción de Cataluña".

Desde CC insisten en que este "baile de cifras" planteado para Canarias demuestra que el modelo "no estaba ni trabajado ni cerrado" y que no garantiza la corrección de la infrafinanciación estructural que sufre Canarias.

"Lo que el lunes era bueno para el ministro Torres y para los socialistas canarios hoy ya no lo es tanto, y eso deja claro que no había ni cálculos sólidos ni una propuesta seria", añadió Toledo.

El secretario nacional de Organización fue especialmente contundente al recordar que cuando se habla del sistema de financiación autonómica "no se habla del dinero del Gobierno del Estado para contentar a determinados territorios, se habla del dinero de todos los ciudadanos, también de los canarios, y eso exige lealtad institucional, seriedad y seguridad jurídica".

Coalición Canaria reitera que Canarias "no puede ser moneda de cambio ni rehén de acuerdos bilaterales ajenos ni aceptar un modelo improvisado, negociado al margen del resto de comunidades y presentado por capítulos según convenga políticamente".

Para Toledo, "defender Canarias no es sostener a Pedro Sánchez en la Moncloa, defender Canarias es garantizar que los canarios no sigan a la cola del Estado del bienestar durante los próximos diez o quince años".