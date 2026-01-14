CC celebra el respaldo del Gobierno estatal a la limitación de compra de no residentes, aunque llegue "muy tarde"

Archivo - David Toledo, secretario de Organización de CC - CC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha celebrado este miércoles que el Gobierno de España haya respaldado su reclamación sobre la limitación de la adquisición de vivienda de no residentes, aunque ha lamentado que el apoyo llegue "muy tarde".

Recuerda el partido en una nota cómo el secretario general de CC y presidente regional, Fernando Clavijo, ha defendido trasladar esa necesidad tanto ante el Estado como ante la Unión Europea, en diversos foros, "ante la realidad que se vive en las islas", dado el crecimiento poblacional, la insularidad, el alto porcentaje de viviendas turísticas, la presión demográfica y el ser un territorio fragmentado y Región Ultraperiférica.

"Han sido varias las veces las que el Parlamento ha interpelado al presidente sobre este asunto y desde CC destacamos la importancia de la propuesta, que podría ser posible ya que en Europa hay algunas ciudades que han establecido medidas puntuales en ese sentido", ha dicho Toledo.

"Solo nos queda sumarnos al Gobierno de España en esta defensa, pero lamentamos el tiempo que se ha perdido así como que nos tacharon poco más o menos de locos e ilusos, dado que la Unión es un espacio de tránsito libre de personas y bienes", ha deslizado Toledo.

Toledo ha lamentado que "una vez más, la historia de Canarias se repita", pues "todo aquello que en un primer momento se ha calificado de imposible, se ha conseguido con trabajo, proactividad y tesón". Así, Toledo ha ejemplificado todo ello con lo ocurrido con la modificación de la Ley de Extranjería, la gratuidad de las guaguas, el descuento de residente y, ahora, con la limitación de la compra de viviendas a extranjeros.

"Llegan tarde, muy tarde, pero llegan, y eso al final es lo importante para Canarias", concluyó Toledo.