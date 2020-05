CC critica la "actitud sectaria" de Patricia Hernández y la acusa de 'usurpar' la democracia en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Local de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife ha expresado este jueves su "honda preocupación por la actitud sectaria y repleta de irregularidades" de la alcaldesa, Patricia Hernández, "incapaz de afrontar la recuperación del municipio y parapetada en un consistorio al que ha usurpado la normalidad democrática".

Tras la reunión celebrada en la tarde de ayer, el secretario de Organización de CC en la capital tinerfeña, Alfonso Cabello, informó de que "Hernández, que igual que su socia Matilde Zambudio, apoyadas por Unidas Podemos, se han situado en el terreno de la improvisación y las ocurrencias, sin hoja de ruta alguna, sin escuchar a los sectores sociales y económicos que sufren en primera línea los efectos de la pandemia y sembrando incertidumbres entre quienes están llamados a ser los artífices de la recuperación de Santa Cruz".

CC incide en la "dificilísima" situación que están viviendo las familias más vulnerables del municipio, que se verá agravada en los próximos meses, y a las que hay que responder con medios y garantías, "necesidades para las que Patricia Hernández y Matilde Zambudio se han desautorizado, precisamente por no escuchar a nadie más que a ellas mismas".

El secretario de Organización traslada el "desconcierto" del Comité Local, "que no entiende cómo es posible que la alcaldesa y su equipo de gobierno hayan despreciado la mano tendida que desde el primer momento del confinamiento le hemos brindado, con propuestas y medidas para reactivar la economía y la sociedad chicharreras, ofreciéndoles un Pacto por Santa Cruz por encima de siglas".

Cabello afirma en una nota que "solo desde el sectarismo y el rencor políticos puede entenderse que sean capaces de establecer discursos partidarios, cuando lo que la ciudadanía reclama es altura de miras de sus representantes y unidad de acción, únicas líneas posibles desde las que ayudar a superar este desafío sin precedentes que los vecinos y las vecinas están dispuestos a afrontar".

A su juicio, "los políticos deben estar a la altura del inmenso esfuerzo que deberá acometer Santa Cruz, deben estar en el lado del diálogo y las soluciones".

En esa línea, desde CC entienden que "para la recuperación y el nuevo despegue de Santa Cruz serán precisas medidas novedosas, valientes y de carácter estructural, a corto y medio plazo, ya que el daño sobre la sociedad y economía son muy importantes y las necesitarán".

MARKETING POLÍTICO

Para Cabello, "las medidas improvisadas y para quedar bien proclamadas desde el márketing político en que se han instalado la alcaldesa y su primera teniente de alcalde quedan al descubierto cuando se constata que se anuncian medidas que no se ponen en marcha hasta 53 días después, como las dedicadas a pymes y autónomos, que además no resuelven nada, porque solo es un pago y no llevan nada más detrás".

Ante esta situación, el Comité Local de CC exige la convocatoria inmediata del Pleno municipal y denuncia el incumplimiento de manera reiterada y sin causa justificada del régimen de convocatoria previsto en la legislación de régimen local.

"Si es preciso, recurriremos a los tribunales para garantizar la representación y la normalidad democráticas que Patricia Hernández mantiene secuestradas en Santa Cruz", detallan.