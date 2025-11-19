CC critica el "caos circulatorio" en Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, con "ausencia total" de policías

Archivo - El portavoz de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez - CEDIDO POR CC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha criticado este miércoles el "caos circulatorio" generado en el entorno de Tomás Morales y el barrio de Arenales durante unas obras de emergencia en la red de saneamiento, y donde se produce una "ausencia total" de un dispositivo de tráfico de policías locales en las horas punta de entrada y salida de los colegios y centros educativos de la zona.

Desde CC se responsabiliza de este "caos" al grupo de gobierno (PSOE, Unidas Sí Podemos y NC), ya que subraya que si bien desde Coalición Canaria "no cuestionan, en absoluto, la necesidad ni la urgencia de las obras de saneamiento", que han sido declaradas de emergencia "por riesgo de colapso" de la conducción bajo la calzada en el tramo de Tomás Morales comprendido entre Paseo de Lugo y la Avenida Juan XXIII, sí que critican la "nula" capacidad del ayuntamiento para "prever, organizar y amortiguar" las consecuencias sobre el tráfico y la vida diaria del barrio.

CC ha apuntado, en nota de prensa, que cuando se decreta una obra de emergencia en una de las arterias principales de la ciudad, con institutos, facultades y colegios, "lo mínimo exigible es un dispositivo especial de tráfico desde el primer minuto". Sin embargo, reprochan que lo que se ha visto "es cero presencia de Policía Local, cero presencia de Agentes de Movilidad y cero información".

El portavoz nacionalista explicó que el corte de vías y desvío de vehículos ha provocado retenciones "constantes no" solo en Tomás Morales, sino también en calles interiores como Paseo de Lugo, Carvajal, Suárez Naranjo y el entorno del Obelisco, donde las colas a las 08.00 y a las 14.00 horas "han afectado a cientos" de familias que acudían a colegios, institutos y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

"Padres y madres que llegan tarde a recoger a sus hijos, estudiantes que tardan el triple en llegar a casa, guaguas atrapadas en un embudo de coches, y todo ello sin un solo agente regulando los cruces claves. Lo único que hemos visto es una improvisación permanente", apostilló.