CC denuncia que en los últimos tres años se han dejado de invertir 214 millones del MEDI en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria ha denunciado las "alarmantes" y "escasas" cifras de ejecución de los últimos cuatro meses del Marco Estratégico de Desarrollo Insular 2016-2025 (MEDI) y de la inversión del Cabildo de Tenerife, y aseguró que sólo en los últimos tres años se han dejado de invertir 214 millones de euros.

Este dato ha sido dado a conocer en una rueda de prensa que ha contado con el secretario de Política Insular de CC en Tenerife, José Manuel Bermúdez; el portavoz de CC-PNC en el Cabildo, Carlos Alonso, y los alcaldes de Icod de los Vinos, Francis González, y Granadilla de Abona, José Domingo Regalado.

En la comparecencia, expusieron que la ejecución del Marco Estratégico de Desarrollo Insular apenas alcanza el 7%, mientras que la ejecución de la inversión de la Corporación insular en el primer cuatrimestre de 2021 es de tan sólo el 5,63%, lo que "paraliza el desarrollo de la isla".

En el caso del MEDI, los nacionalistas denunciaron que la inversión ha pasado en los últimos tres años del 71% al 45%, una caída de un 26%, lo que se traduce en que se han dejado de invertir un total de 214 millones de euros desde el año 2019.

"Son unas cifras muy preocupantes y más con la tasa de paro que sufre Tenerife, con más de 155.000 personas paradas y en ERTE y con un sector turístico que todavía sigue sin arrancar, por lo que es fundamental impulsar la inversión en obra pública para generar empleo", demandó José Manuel Bermúdez.

El secretario de Política Insular de CC afirmó que esta falta de inversión pública "es debido a las nulas políticas que se llevan a cabo en el Cabildo con los municipios de Tenerife". "Al PSOE está claro que no le importa que la isla pierda liderazgo. Necesitamos generar economía y empleo, sin perder de vista a las familias que peor lo están pasando, y eso se consigue con una mayor inversión pública", aseguró.

Bermúdez reiteró que el Cabildo y el PSOE "están ausentes de los problemas de los municipios". "Necesitamos una Corporación insular que lidere, pero en realidad no está ni se les espera. No hay estrategia y, además, actúa con sectarismo", añadió.

El también alcalde de Santa Cruz de Tenerife explicó que la media de ejecución del MEDI durante los tres primeros años (2016-2018) fue del 71%, mientras que la de los últimos tres (2019-2021) no supera el 45%. Y en los cuatro primeros meses de 2021 "la ejecución apenas alcanza el 7%", señaló.

José Manuel Bermúdez expuso que el importe del MEDI en cada periodo considerado es similar y está en torno a los 775 millones de euros, habiéndose ejecutado en los tres primeros años más de 550 millones de euros, mientras que en los últimos tres años la ejecución no supera los 336 millones de euros, lo que supone que "se han dejado de invertir en la isla un total de 214 millones menos en los últimos tres años", criticó.

SIN REUNIONES EN DOS AÑOS Y MEDIO

El portavoz de CC-PNC en el Cabildo, Carlos Alonso, censuró que desde hace dos años y medio "no se ha realizado ninguna reunión de la Comisión paritaria para adaptar el MEDI al Presupuesto del Cabildo y afrontar la situación que sufre la isla, es decir, no se está teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia de COVID-19 y tampoco se ha dado cuenta del programa FDCAN-MEDI que se informaba en esas comisiones a todos los participantes".

Recordó que desde CC-PNC han solicitado en diversas ocasiones la reunión de la Comisión paritaria para adaptar el MEDI a la nueva realidad e impulsar las inversiones previstas en todos los municipios. "Sin embargo, el grupo de gobierno del Cabildo se ha negado a celebrarla", desveló.

INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS.

Respecto a la inversión del MEDI por municipios, en el caso de Icod de los Vinos, su alcalde, Francis González, criticó que el municipio "no dispone de ninguna inversión para el presente año". "Ya ocurrió en 2020, donde tampoco hubo dinero de ningún proyecto del FDCAN-MEDI", apuntó.

Agregó que en el mandato anterior "existía un liderazgo, y ahora no lo hay". "Antes teníamos reuniones, se buscaba el consenso y había transparencia. Ahora esta senda se ha abandonado", denunció el alcalde nacionalista.

Por su parte, en Granadilla de Abona hay prevista una partida de 1,76 millones de euros para este año que provienen en su mayoría del Circuito del Motor. El alcalde sureño detalló que existen otras obras muy importantes para el municipio, como "la renovación de las carreteras que se ha visto paralizada, o la rotonda de El Médano con Los Abrigos, la estación de guaguas, la residencia de mayores, o inversiones muy necesarias en el Puerto, el Aeropuerto o el Polígono".

"No se puede perjudicar a los vecinos y vecinas por el color político del que gobierne en un municipio u otro. El MEDI se había consensuado, incluso en el anterior mandato, con un vicepresidente socialista en el Cabildo. Ahora el Cabildo no lidera y los afectados no son los alcaldes de CC, son los vecinos y vecinas de cada municipio", denunció Regalado.

CUATRO MILLONES DE INVERSIÓN

En el caso de Santa Cruz, solo tiene 3,9 millones de euros de inversión. En el conjunto de periodo 2016-2021, la capital tinerfeña ha tenido 44 millones de euros, Icod de los Vinos 7 millones de euros y Granadilla 15,5 millones de euros.

"Esas inversiones eran fruto del consenso, no de la discrecionalidad, y se abordaban en la Comisión paritaria, donde los ayuntamientos aportaban sus proyectos, algo que no ha ocurrido desde 2019 porque el Cabildo no ha convocado la misma", criticó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.

EJECUCIÓN DEL CABILDO.

En lo que respecta a la ejecución del presupuesto del Cabildo durante el primer cuatrimestre de 2021, los nacionalistas sostienen que los datos son "alarmantes", ya que solo llega al 14,68%, según los datos facilitados por el área de Hacienda en su informe del 30 de abril.

"Del presupuesto de 767 millones de euros, a los que ahora hay que añadirle otros 54 millones tras la reciente modificación de créditos realizada por el Pleno, solo se han ejecutado 112 millones de euros, lo que denota la falta de gestión del grupo de gobierno", criticó Alonso.

En cuanto a la inversión, apuntó que de los 217 millones de euros previstos para 2021 "solo se han ejecutado 12,2 millones de euros, es decir, con unas 155.000 personas paradas y en ERTE, el Cabildo de Tenerife solo ha ejecutado en el primer cuatrimestre un 5,63% de la inversión prevista", denunció.

"La falta de gestión es alarmante en áreas como Acción Social, que tiene 32,6 millones de los cuales no se ha ejecutado ni un solo euro en los primeros cuatro meses del año. El dato es muy grave, teniendo en cuenta que el pasado año se dejaron de ejecutar más de 51,5 millones de euros en el IASS", resaltó el portavoz.

En cuanto al Turismo, Carlos Alonso indicó que el grado de ejecución del presupuesto en inversión es "paupérrimo" entre enero y abril de este año y apenas alcanza el 0,06%. "De los 19,5 millones de euros previstos en el área de Turismo, Planificación y Patrimonio Histórico para 2021 solo se han ejecutado 11.800 euros. Estamos hablando de obras y proyectos que mejorarían nuestra isla como destino turístico y que se encuentran paralizadas. Además, de los 15 millones de euros previstos en transferencias corrientes solo se han ejecutado 1,3 millones (8,56%)", aseguró.

En relación a las inversiones en Carreteras, Innovación, Movilidad y Cultura, cuyo presupuesto es de 77,2 millones de euros, Alonso dijo que solo se han ejecutado 5,5 millones (7,23%) en el periodo enero-abril de 2021. "Estamos hablando del área que dispone de más recursos económicos para impulsar y fomentar la obra pública y, tal y como refleja el informe emitido a 30 de abril de 2021", sentenció.