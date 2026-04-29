CC dice que la "proliferación de chabolas" en el solar de Hoya de La Plata evidencia el "fracaso" de la Metroguagua

Solar de la estación de Hoya de la Plata para la Metroguagua - CEDIDO POR CC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha afirmado que la "proliferación de chabolas" en el solar donde debería estar construida la estación de Hoya de la Plata se ha convertido en "el símbolo más evidente del fracaso, la desidia y la falta de gestión del gobierno municipal" con la MetroGuagua.

En un comunicado, el nacionalista ha señalado que en la parcela "hoy no hay una estación moderna, ni zonas verdes, ni servicios para los usuarios, ni una mejora real para el Cono Sur; lo que hay son chabolas, abandono, insalubridad y una imagen nefasta de la principal ciudad de Canarias".

Para Suárez, lo que debería ser el símbolo de un sistema de transporte público moderno no solo no está, sino que se ha convertido en el "símbolo de la desidia, del abandono y de la crisis social" que vive Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, el portavoz de CC subrayó que los vecinos "no solo no han visto mejorar su entorno con esta obra, sino que han empeorado". En este sentido, denunció que llevan años conviviendo con una señalización de obra que se ha convertido en permanente, con vallas, restos de actuación, problemas de seguridad, falta de mantenimiento y un asfalto en pésimo estado.

"Los vecinos llevan años soportando las consecuencias de una obra fallida. No tienen estación, no tienen una mejora de la movilidad, no tienen un entorno más digno y, además, conviven con una zona insalubre, con infraviviendas y con un espacio que representa un peligro para el barrio", afirmó Suárez.

El edil de CC advirtió de que esta situación es especialmente grave porque se trata de una zona de altísimo tránsito. "Por la zona pasan cada día miles de vehículos, muchos de ellos pesados, incluidas guaguas municipales que acceden a la estación de Hoya de la Plata, donde finalizan líneas troncales del sistema como la 12, además de vehículos vinculados al entorno del complejo medioambiental del Salto del Negro. No estamos hablando de un solar aislado, sino de un punto sensible de movilidad, transporte público y acceso al Cono Sur", indicó.

"El gobierno municipal prometió modernidad y ha dejado abandono. Prometió una estación estratégica y ha dejado un solar degradado. Prometió transformar el Cono Sur y hoy los vecinos sufren las consecuencias de una gestión que ha fracasado", señaló.

Por último, el portavoz de Coalición Canaria recordó que su formación ya ha planteado la necesidad de paralizar la MetroGuagua para ordenar el proyecto, auditar su situación real y evitar que se sigan acumulando decisiones improvisadas. "Hoya de la Plata demuestra que seguir hacia adelante sin corregir el rumbo solo agrava el problema. La ciudad necesita rigor, planificación y respeto a los vecinos", concluyó.