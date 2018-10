CC insta a Morales a equilibrar las inversiones en "toda la isla" de Gran Canaria

Publicado 06/03/2018 11:38:22 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Coalición Canaria (CC) en Las Palmas de Gran Canaria, Luis Suárez, ha instado al presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, a equilibrar las inversiones en "toda la isla".

En este sentido, Suárez solicitó a Morales que publique las inversiones que el Cabildo hará en Las Palmas de Gran Canaria, ya que criticó que el presidente grancanario "ha anunciado una inversión de 23 millones de euros en Agüimes, un municipio del que no ha dejado de ser alcalde", mientras que la inversión en otros municipios no se conoce, por lo que se cuestionó "cómo es posible que para algunos municipios se conozca la inversión y para otros no", según informó CC en nota de prensa.

Suárez pidió al presidente del Cabildo de Gran Canaria que "deje de hacer proselitismo político y equilibre las inversiones para toda la isla, no solo donde gobiernan los insularistas de Nueva Canarias (NC)", y reclamó la aplicación del mismo ratio de inversión por habitantes para Las Palmas de Gran Canaria que para Agüimes, y se inviertan en la capital grancanaria "281 millones de euros, que es la cantidad que correspondería".

Por otro lado, Suárez exigió al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, defender al municipio en los presupuestos insulares y "no" ser cómplice por "necesidades" de pactos políticos. Por último, agregó que la demanda de información sobre las inversiones en la capital grancanaria "llevan tiempo haciéndola desde CC Gran Canaria en el Cabildo" pero lamentó el que les haya sido "denegada por el grupo de desgobierno del Cabildo insular, aduciendo a la incapacidad técnica de municipalizar las inversiones en el presupuesto de la isla".

Esto, dijo, "no es de extrañar, visto el informe de la Audiencia de Cuentas sobre la gestión económica del Ayuntamiento de Agüimes con el señor Morales como alcalde".