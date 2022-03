CC-PNC exige una "urgente" rebaja fiscal que incluye llevar el tipo general del IGIC al 5%

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC-PNC ha presentado este lunes ante los medios de comunicación un plan de rebaja fiscal "urgente" que va a entregar al Gobierno de Canarias y en el que incluye, entre otras medidas, que el tipo general del IGIC pase del 7% al 5%.

Los detalles han sido expuestos en rueda de prensa por el secretario general, Fernando Clavijo, y la diputada autonómica Rosa Dávila, quienes han insistido en que "no vale no hacer nada" y en que el Gobierno no puede actuar como un "tertuliano" que comenta la actualidad.

Así, Dávila ha señalado que se propone deflactar los tramos del IRPF para evitar que no afecte la subida salarial; una rebaja de 0,5 puntos en el tramo autonómico; actualización de bonificaciones, exenciones y deducciones o aplicar nuevas deducciones para compensar la lejanía de las islas.

Ha apuntado también que vía decreto ley se debe bajar el tipo general del IGIC al 5%, lo que será un "alivio" para familias y empresas y devolver el IGIC eléctrico al 0% tras su subida al 3%, algo que redundará en beneficio de los sectores económicos especialmente.

Para autónomos y pymes los nacionalistas proponen que haya exención de IGIC cuando la facturación esté por debajo de 50.000 euros --en la actualidad el tope está en 30.000-- y plantean también la devolución del 100% de impuesto del gasóleo profesional para los transportistas.

Clavijo ha culpado al Gobierno regional de tener una "parálisis" en medio de una fuerte subida de la inflación y de los carburantes y las materias primas, agravada por la guerra en Ucrania, y ha pronosticado que 2022 será un año "muy complicado".

Así, ha planteado otras medidas para mitigar el aumento de los costes como la rebaja de las tasas aeroportuarias, que se gaste todo el Posei adicional disponible, que aumenten las ayudas del REA a 118 euros por tonelada, una ayuda de 220 euros para la alimentación del ganado --280 euros en el caso de las islas no capitalinas--, aumentar las ayudas de agua riego, revisar los costes de todos los contratos públicos o aplazamiento de impuestos.

CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA

Ha apuntado que el Gobierno tiene "competencias propias" para amortiguar la subida de precios y también capacidad política para "exigir" ante la UE y el Gobierno central que haya "medidas específicas" para el archipiélago.

Según Clavijo, el plan de rebaja fiscal propuesto por su partido se puede soportar con el remanente de tesorería de más de 600 millones del año pasado, el dinero que el Estado debe a Canarias por la sentencia del convenio de carreteras o planes de endeudamiento dado que las reglas fiscales no se están aplicando.

Además, ha advertido de una "tormenta perfecta" si el Banco Central Europeo empieza a subir los tipos de interés y no entiende la negativa del Gobierno canario a bajar impuestos cuando ha sido el sentir mayoritario de la Conferencia de Presidentes.