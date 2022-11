CC-PNC y PP exigen una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas en el 'caso mascarillas'

Díaz-Estébanez (CC-PNC) espera que la intervención de la Fiscalía Europea "no sirva para retrasar y confundir la operación"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Nacionalista y Popular han registrado este jueves en el Parlamento de Canarias la solicitud para crear una comisión de investigación en la Cámara sobre el 'caso mascarillas' en el que se investiga la estafa de cuatro millones al Servicio Canario de Salud por un millón de mascarillas que no recibió.

Los diputados José Alberto Díaz-Estébanez y Carlos Ester, respectivamente, ha pedido a los diputados "valentía" para aprobar la comisión y especialmente, en el caso de los que apoyan al 'Pacto de las Flores', "coherencia" con discursos anteriores por otros casos, con el fin de esclarecer todas las responsabilidades políticas.

La solicitud de comisión será calificada por la Mesa del Parlamento y el objetivo de ambos grupos es que sea incluida para su votación en el orden del día del próximo Pleno, siendo necesaria una mayoría simple para que salga adelante.

Díaz-Estébanez ha comentado que este caso está dejando "un reguero de irregularidades e imputados" por los presuntos delitos de estafa agravada, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Ha advertido de que en sede judicial se ha admitido que encargo el las mascarillas costó 2,6 millones de tal manera que 1,3 millones fueron destinados a "intermediarios, comisionistas y mordidas" para sacar adelante la operación, pronosticando incluso que si la Agencia de Aduanas no las detecta como fraudulentas "se hubiesen incorporado al Servicio Canario de Salud y nadie se hubiese enterado".

Incluso, ha dicho que "el tercer salto mortal" se presenta cuando una vez resuelto el contrato "se vuelve a negociar" y con mascarillas que ya no serían para los sanitarios sino para uso ciudadano.

Sobre el papel de la Fiscalía Europea, que ha reclamado sus competencias en el caso ante la posibilidad de que se hayan visto afectados fondos europeos, Díaz-Estébanez ha mostrado su deseo de que "no sirva para retrasar y confundir la operación" y, al contrario, que su labor sea "rápida y esclarecedora".

Ha dicho que el Parlamento no puede permanecer "impasible" ante este caso y los diputados no pueden ser "cobardes", al tiempo que ha mostrado su extrañeza en que el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, y el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, no hayan sido investigados ni llamados a declarar dado que eran director del SCS y consejero de Sanidad, respectivamente, en el momento en que se encarga la compra.

"ALGUIEN HA MENTIDO COMO UN BELLACO"

En esa línea ha comentado que en mayo de 2020 Conrado Domínguez solo era un secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas que fue incluido en el comité de emergencia sanitaria que estaba conformado por ocho políticos y cuatro técnicos, entre ellos, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente, Román Rodríguez.

Ha censurado que no haya actas de las reuniones del comité e incidido en que "alguien ha mentido como un bellaco" en sede judicial porque hay "versiones contradictorias" que han obligado a declarar el secreto de sumario.

El diputado nacionalista también ha tildado de "inverosímil" la respuesta planteada este miércoles en el Pleno por el presidente acerca de la tardanza en pedir una comisión de investigación lo que supone, a su juicio, una "torpe confusión" entre responsabilidad política y judicial.

Ester ha mostrado el "respeto a la justicia" de su grupo y por ello, exige que se aclaren las "responsabilidades políticas" dado que "el nombre de Canarias está en picota" por este caso, ahora incluso en la jurisdicción europea.

Ha apuntado que su partido apoyó la compra de todo el material sanitario por vía de urgencia en los peores momentos de la pandemia "pero no todo vale" y el Gobierno debió velar por un "escrupuloso cumplimiento" de la flexibilización de los contratos públicos.

Ha preguntado también por qué no se aprobó el borrador de informe de la Audiencia de Cuentas que constata "numerosas irregularidades" como el que se supera el límite de gasto y se invierten hasta 14 millones en material sanitario "sin rendir cuenta a nadie".

"CONTRATACIÓN CHAPUCERA"

El diputado popular ha insistido en saber quien recibe el primer contacto para acometer la operación, quién tenía conocimiento, si hay algún contrato por escrito, quién autoriza la compra, por qué se adjudican hasta 18 millones a empresas que no son del sector sanitario o como se cierra una "contratación chapucera" a través de un mensaje de móvil.

Así, ha comentado que el comité de emergencias fue una "tomadura de pelo" y "un gran invento" y sostiene que este caso solo es la "punta del iceberg" de otras contrataciones realizadas durante la pandemia.

Ester ha criticado que Torres "se esconda como una avestruz" y tal y como pidió a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe dar una "respuesta clara y rotunda" y exponer "con luz y taquígrafos" todo lo que ha ocurrido.

Ha recordado que su grupo ya pidió desde junio la apertura de una comisión de investigación pues ya conocen la "incompetencia" en la gestión del Gobierno y ahora se trata de saber si "hay actos deshonestos".

Además se ha preguntado "qué tratan de ocultar" los diputados si votan en contra y entiende que "no hay excusas" para decir que no.