CC, PP y Vox sacan adelante el presupuesto del Cabildo de Tenerife con el rechazo del PSOE

Pedro Martín ve "carencias" e insta a recuperar el "diálogo" con los ayuntamientos y Ana Salazar avisa de lucha de "egos" entre los socios

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este jueves de forma inicial el presupuesto de 2025 con los votos a favor de CC, PP y Vox y el rechazo del PSOE, que no logró impulsar su enmienda a la totalidad y ninguna de las 103 enmiendas parciales.

El presupuesto es el más alto de la historia por importe de 1.127 millones, un 8% más, que asciende hasta los 1.230 millones si se suma el de las empresas públicas.

La inversión también alcanza la cifra más alta con 326 millones (+10%), lo mismo que el gasto social, que asciende hasta los 368 millones (+33%).

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, ha justificado que se ha preferido incluir una operación de crédito de 70 millones para inversión en el cierre de este año para que pueda desplegarse a partir del mes de febrero en un momento en el que la economía empieza a dar síntomas de moderación en el crecimiento.

Ha admitido la "incertidumbre" en la elaboración de los presupuestos por la recuperación de las reglas de ajuste fiscal y la complicada situación geopolítica internacional, marcada por las guerras en Ucrania, Gaza y El Líbano.

La portavoz de Vox, Ana Salazar, que ha conseguido al apoyo para sus diez enmiendas, ha comentado que las cuentas insulares no ayudan a resolver los problemas de la isla, subrayando que "no se ha activado Tenerife", tal y como ha defendido el gobierno local, de quien ha dicho que sus socios "no casan bien" por una lucha de "egos".

"Muy pocos avances y ya en pocos meses cruzaremos el meridiano de este mandato", ha indicado, afeando al Gobierno insular que tiene "miedo a tomar decisiones" que puedan "irritar" a la oposición socialista.

Ha insistido en que los presupuestos son "muy mejorables" y en que el Gobierno tiene que "pasar a la acción" para no dar el mandato por perdido porque la acción política "está dejando mucho que desear".

"Al PP les digo que no sean complacientes y exijan a quienes han elegido como socios de gobierno que se dejen de portadas y ocurrencias y se pongan a gestionar. A Coalición Canaria que se dejen de fotos y pasen de lo intangible a lo tangible, y es que Tenerife necesita soluciones y resultados palpables porque los ciudadanos piden a gritos que se cumplan sus promesas", ha comentado.

LOPE AFONSO: LA ISLA "HA COGIDO CARRERILLA"

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (PP), ha destacado la "ambición" de los presupuestos para que haya más generación de oportunidades y cohesión social en la isla en un contexto en el que la isla "ha cogido carrerilla".

No obstante, no ha ocultado que aún hay "graves problemas" por la carencia de infraestructuras o las dificultades que tienen buena parte de los ciudadanos para ahorrar o acceder a una vivienda, incluso teniendo empleo.

Ha valorado especialmente la política de vivienda del Cabildo con dos programas tras ser "residual" en la historia de la corporación y con el "cante" de las propuestas de los socialistas. "Qué broma es esta", ha señalado, cuando ya se han movilizado 20 millones y se consignan otros 15 millones en los presupuestos de 2025.

Afonso ha defendido la "unidad" del Gobierno insular, con "matices", para la defensa de la isla, tal y como quedó suscrito en el pacto de Gobierno, remarcando que el presupuesto del próximo año será una herramienta "útil".

RUANO: DOS PARTIDOS "Y UN SOLO EQUIPO"

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha comentado que los presupuestos representan "la consolidación de un rumbo" marcado por dos partidos (CC y PP) "y un solo equipo", con la mayor inversión de la historia.

Ha reconocido las "incertidumbres" derivadas de la "compleja" situación política en España, con un Gobierno sin presupuestos, y frente a ello ha defendido la mayoría "sólida y estable" que aporta el Ejecutivo insular.

Ruano ha insistido en el "compromiso" del Gobierno aunque esté formado por dos partidos, al tiempo que ha incidido en que las cuentas sirven para apuntalar la mayor inversión de la historia de Tenerife dirigida a modernizar la administración, a "fortalecer" las políticas sociales, avanzar en la movilidad sostenible y "robustecer" la protección del medio ambiental.

El presidente del Grupo Socialista, Pedro Martín, ha reprochado al Gobierno insular que la inversión cae en el presupuesto del próximo año y en este ejercicio aún quedan 417 millones por gastar, al tiempo que ha solicitado la creación de una oficina insular de vivienda para promover la construcción de vivienda pública.

Ha dicho que las cuentas tienen "carencias", como la falta de una tasa turística por pernoctación en la isla o la inclusión del 'céntimo forestal', que supone aumentar la presión fiscal para los ciudadanos de la isla.

Martín ha reclamado que se ejecuten las obras en las dos autopistas que "duermen el sueño de los justos" en medio del "silencio" de la presidenta insular y ha lamentado que no haya partidas presupuestarias para la regulación del tráfico en Anaga ni la mejora de la movilidad en la ULL.

Sobre las restricciones en la subida a pie al Teide se ha preguntado "por qué no se renueva el Plan Rector de Usos y Gestión" e ironizado con que la gente no sube preparada cuando se promovió desde el Cabildo que TheGrefg subiera "en pantalón corto y sin calzado adecuado". "De esas lluvias estos lodos", ha agregado.

Ha pedido también que se retome el "diálogo" con la Fecam a la hora de coordinar la asignación de los fondos del presupuesto y que no se convoque a los alcaldes y alcaldesas "cuando ya no hay siquiera tiempo".

Martín ha afeado al Gobierno insular que no haya contado con su grupo para consensuar partidas con cargo al crédito de 70 millones y que Dávila haya estado "en silencio" en el debate más importante del año.