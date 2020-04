CC propone un "plan de choque" de 2.500 millones en dos años para afrontar la crisis económica en Canarias

El ex presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al secretario general de CC, José Miguel Barragán

El ex presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al secretario general de CC, José Miguel Barragán - EUROPA PRESS - Archivo

Los nacionalistas demandan una "respuesta específica" para Canarias como RUP y que se abra la mano en el uso del superávit

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha presentado este lunes un "plan de choque" por importe de 2.500 millones para afrontar la crisis económica y social abierta tras la pandemia de coronavirus y que duraría aproximadamente hasta mayo de 2022.

En una rueda de prensa telemática del secretario general, José Miguel Barragán, y el senador Fernando Clavijo, han detallado que el documento ya se lo han remitido al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con el fin de alcanzar un "consenso" y que sus medidas se empiecen a aplicar de manera "urgente".

Los dirigentes nacionalistas han detallado que este plan será un "compartimento" aparte del presupuesto general de la Comunidad Autónoma y la financiación procederá de 1.000 millones en créditos del ICO, otros 1.000 millones de la deuda de carreteras y 500 millones más de la parte del superávit que tienen los cabildos y los ayuntamientos --en torno al 25 por ciento--.

El documento, con un total de 137 medidas, va en la dirección de reactivar la economía para que las administraciones puedan tener ingresos y así mantener los servicios públicos esenciales dado que la comunidad autónoma no podrá endeudarse de forma permanente.

Entre las medidas destacan bonificaciones del 50 por ciento a la Seguridad Social para empresas y autónomos; complementos de dos años para las pensiones no contributivas; puesta en marcha de cestas de primera necesidad con cabildos y ayuntamientos; tramitación de urgencia de contrataciones y subvenciones, bajada del IGIC o una moratoria de dos años para aplicar nuevos impuestos.

Además, proponen 'IGIC cero' para viviendas de primera ocupación o rehabilitación, promoción y apoyo de la industria local --y que las grandes superficies compren productos locales por obligación--, bonificación del 50 por ciento en el impuesto de la renta de las persona físicas, un plan de protección de la cultura y en el campo turístico, un fondo de rescate de rutas aéreas, exención de tasas aéreas durante un año y campañas especiales cuando se recupere la demanda.

CERO TURÍSTICO: UNA SITUACIÓN INÉDITA

Barragán ha comentado que no se puede "llegar tarde" a la crisis económica como ha ocurrido con la sanitaria y espera que todas las fuerzas políticas hagan un "ejercicio de responsabilidad" con el fin de evitar la mayor pérdida de empleo posible. "Lo urgente es que la economía siga funcionando y se mantengan los servicios", ha explicado.

Clavijo, por su parte, ha comentado que Canarias se enfrenta a una situación "inédita" derivada del "cero turístico" y la crisis de 2008 "enseñó" que en las islas "es muy fácil" destruir puestos de trabajo y muy difícil crearlos, con el agravante de que el turismo y los servicios no van a servir ahora a diferencia del pasado.

Ha dicho que Canarias "necesita una respuesta específica" como Región Ultraperiférica (RUP) y espera que la Unión Europea demuestre que es algo más que "un club de amigos con intereses económicos".

Sobre la tardanza del Estado en aceptar el uso del superávit en Canarias ha comentado que la tardanza en responder "no es esperanzadora" cuando se sabe que "la crisis va a llegar a las administraciones" y muchos ayuntamientos, por ejemplo, se van a enfrentar al "drama" de muchas familias.

En esa línea, ha comentado que su anterior Gobierno dejó "una herencia francamente buena" pues Canarias es la región menos endeudada del sistema general y las corporaciones locales tienen retenidos unos 2.000 millones de euros en cuentas bancarias.

En cuanto al anuncio del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), de gastar el superávit de manera unilateral, Barragán ha comentado que es entendible la "preocupación" de las corporaciones locales pero sostiene que se debe buscar "una manera de hacerlo de forma legal" y para todas las instituciones.

Clavijo ha señalado también que el impacto en el turismo "va a ser duro" porque la mano de obra eventual es del 15% y no se les va a volver a contratar cuando pasen los ERTE porque la recuperación de actividad va a ser gradual.

Cara al futuro ha defendido que la gente va a seguir viajando y Canarias se mantendrá como destino atractivo y seguro --de hecho hay reservas para mayo y junio sin cancelar aún-- aunque probablemente con un reajuste le lleve a la cifra tradicional de 11 o 12 millones de turistas al año.

LA REESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO, EN MAYO O JUNIO

Además, ha comentado que la crisis debe servir de "lección" para mejorar en la eficiencia energética del sector, la mejora de la industria local para fomentar el autoabastecimiento en las islas o el desarrollo de la economía azul y la de base tecnológica.

En el terreno de la inversión, Clavijo se ha mostrado a favor de construir carreteras, por ejemplo, pero las que "sean intensivas" en creación de empleo lo mismo que potenciar obras de rehabilitación de infraestructuras en barrios de las que "con menos dinero contratas más personas".

Sobre la renta básica de urgencia que quiere poner en marcha el Gobierno de Canarias, Barragán ha indicado que no les parece mal aunque aún no la conocen si bien no tienen "confianza" en el actual equipo de la Consejería de Derechos Sociales dado los "problemas" que presenta la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Acerca del actual presupuesto de la comunidad autónoma, ha apuntado que en mayo o junio el Gobierno debe presentar su "reestructuración" ante el Parlamento ante la evidente caída de los ingresos y orientado básicamente a sostener los servicios básicos y hacer frente a la "nueva realidad" de las islas.

Barragán ha dicho también que no puede haber una "carrera" entre los cargos públicos para ver quién baja primero las retribuciones y aunque sostiene que "habrá medidas" espera que haya coordinación y se de un "mensaje unitario".