CC reprocha al Gobierno que "no" activara los recursos de acogida de menores no acompañados hasta lo ocurrido en Ceuta

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha reprochado este viernes al Gobierno central el que "no" haya activado los recursos de acogida de menores no acompañados hasta lo ocurrido en Ceuta, con la entrada masiva de inmigrantes.

En este sentido, Valido ha criticado que el Ejecutivo central "no se haya percatado de la vertiente humanitaria de la crisis migratoria hasta lo acontecido esta misma semana en Ceuta y no haya sido hasta ahora cuando se ha decidido a activar los recursos con el fin de dar respuesta a la acogida de los menores no acompañados".

Valido, que mostró su apoyo y solidaridad con Ceuta, ha lamentado que la "solidaridad de --Pedro -- Sánchez y de su Gobierno para la atención de estos niños no haya pasado de Ceuta, dejando a Canarias sola con la tutela de casi 3.000 menores y una red de acogida totalmente colapsada y que, en muchas ocasiones, no han cumplido ni siquiera los protocolos al mantener en los campamentos a menores con adultos", según ha informado CC en nota de prensa.

En este sentido, ha considerado que Canarias "ha pagado las consecuencias de un Gobierno --regional-- sumiso", que ha asegurado "nunca quiso implicar ni exigir al Estado" la distribución de los menores, sin embargo ahora se encuentra con la "afrenta del Gobierno del Estado que ha activado en Ceuta lo que nunca quiso hacer en las islas".

Así, Validó ha señalado que desde el inicio de la actual crisis migratoria CC advirtió en Canarias de la necesidad de "aplicar todos los mecanismos legales que permitan no" solo la distribución de los menores entre las comunidades autónomas, sino la elaboración de un plan plurianual para integrar a los menores no acompañados y la firma de convenios con fundaciones y otras entidades para la asunción de la tutela ordinaria, "algo que también defendió el Defensor del Pueblo".

Valido también ha reclamado la convocatoria de la mesa interterritorial de asuntos migratorios, así como la conferencia de Presidentes autonómicos, acciones "rechazadas por el Gobierno de

Sánchez con el consentimiento del presidente canario, Ángel Víctor

Torres".

Finalmente, dijo entender la "delicada situación vivida" esta semana en Ceuta, si bien "no comparten la falta de respuestas" del Gobierno central en Canarias que, subrayó, "lleva un año asumiendo sola la crisis migratoria y que a día de hoy sigue sin respuestas en un asunto" como la

acogida y tutela de "casi 3.000 menores" en las islas.

Por ello, criticó que el "abandono de Canarias choca" con la

convocatoria, el martes pasado, del gabinete de crisis creado por Pedro

Sánchez para "dar respuesta al drama humanitario que se vivió en Ceuta y

la convocatoria urgente del consejo interterritorial de Servicios

Sociales por parte de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra,

para abordar la distribución de los menores llegados a la Ciudad

Autónoma, algo que no ha sucedido en el caso de Canarias".

Ante todo ello, CC insta al Gobierno central a incluir al archipiélago en los planes de acogida y distribución solidaria de los

menores no acompañados entre los distintos territorios.