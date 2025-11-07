CCOO denuncia que Sanidad dé de baja en la SS a unas 200 personas del Banco de Sangre sin previo aviso

Archivo - El ICHH intensifica la campaña de donación de sangre durante el último fin de semana del año - CEDIDO POR ICHH - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canariasha alertado este viernes de la situación de "extrema gravedad" de la totalidad de la plantilla del Banco de Sangre de Canarias, unas 200 personas, después de que el 31 de octubre fueran "dadas de baja" en la Seguridad Social sin previo aviso a la representación legal de los trabajadores, a los delegados de prevención ni a las secciones sindicales.

Además, siete días después, su situación de baja en la Seguridad Social no ha sido modificada y los informes de sus vidas laborales del Ministerio de Trabajo, refieren que están en la misma situación que los propios trabajadores descubrieron el pasado 31 de octubre, según ha informado el colectivo sindical en una nota de prensa difundida a los medios.

Según la información trasladada al sindicato por la administración, se trataría de un trámite "rutinario" ligado al cambio de código de cuenta de cotización desde el antiguo Instituto Canario de Hemodonación al Servicio Canario de la Salud, dentro de su proceso de integración. Sin embargo, CCOO recuerda que dicha integración se produjo el 1 de enero, por lo que "no es comprensible" que diez meses después se ejecute una baja masiva en la Seguridad Social "sin las debidas garantías ni explicación" a la plantilla.

"Estamos hablando del 100% de los trabajadores del Banco de Sangre, un servicio esencial que trabaja 24 horas los 365 días del año, y que hoy sigue prestando servicio estando de baja en la Seguridad Social", ha subrayado la organización sindical.

INSEGURIDAD JURÍDICA Y LABORAL

En ese sentido, advierten que esta situación genera una grave inseguridad jurídica y laboral, y en se sentido, se preguntan: ¿Qué ocurre si se produce un accidente de trabajo?, ¿Quién cubre una incapacidad temporal?, ¿Cómo se tramitan permisos de conciliación, nacimiento o lactancia?, ¿Qué pasa con los días de cotización?.

Sin embargo, la única respuesta que ha recibido la plantilla hasta el momento --"que estén tranquilos y que se regularizará" su situación-- es, a juicio de CCOO, "claramente insuficiente" para un colectivo que presta un servicio "crítico" para el sistema sanitario canario: "No se puede pedir tranquilidad cuando un trabajador está de baja en la Seguridad Social y sigue cumpliendo turnos de 24/7", ha insistido el sindicato.

Así, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias exige la regularización inmediata de la situación de alta en la Seguridad Social de todo el personal del Banco de Sangre de Canarias. Por ello, reclama información "urgente y por escrito" a la dirección responsable y al Servicio Canario de la Salud sobre el motivo, el alcance y la duración prevista de este trámite, al tiempo que demanda garantías explícitas de cobertura ante cualquier contingencia laboral o común ocurrida durante los días de baja en la Seguridad Social.

La plantilla reprueba, por ello, la falta de comunicación con la representación de los trabajadores, ya que a su juicio debía de haber sido informada previamente de cualquier movimiento que afecte a su cotización y a los derechos laborales: "Un servicio esencial no puede funcionar con una plantilla que figura de baja en la Seguridad Social. Es una anomalía que hay que corregir hoy, no mañana", han añadido.

Finalmente, CCOO adelanta que, si la situación no queda resuelta de forma inmediata y con garantías para la plantilla, trasladará este caso a las instancias laborales y de prevención que correspondan.