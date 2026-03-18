Cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide y pistas forestales de Tenerife desde hoy ante el paso de 'Therese' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife activará este miércoles de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de Alerta, ante la previsión de un fenómeno meteorológico adverso que afectará a la isla durante gran parte de la semana, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Asimismo, entre las medidas y restricciones aplicadas por la corporación insular destaca la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y los Espacios Naturales Protegidos, según ha informado el Cabildo en una nota.

"Pedimos a la ciudadanía máxima prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento la información oficial", ha señalado la presidenta insular, Rosa Dávila.

Las previsiones apuntan a que la borrasca se situará sobre la mitad occidental de las islas en el fin de semana, con incidencia directa en Tenerife, en un contexto de alerta por vientos y fenómenos costeros, prealertas por lluvias, tormentas e inundaciones.

Ante este escenario se prevé que la mayor afección pueda localizarse en los municipios del suroeste de la isla, desde Santiago del Teide hasta Arico, además de todo el norte y cumbres. La zona metropolitana también podría verse afectada aunque en menor medida.

Las rachas de viento pueden superar los 100km/h y la acumulación de lluvias podría situarse por encima de los 300 litros por metro cuadrado. La cota de nieve se sitúa en los 1800 metros.

MEDIDAS Y RESTRICCIONES

La activación del PEIN entrará en vigor a partir de las 15:00 horas del miércoles e incluye, entre otras medidas:

-El cierre al tráfico de la TF-445 de acceso a Punta de Teno.

-Prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y los Espacios Naturales Protegidos.

-Suspensión de actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia al aire libre, con especial incidencia en eventos como la Tenerife Bluetrail.

Estas medidas buscan minimizar riesgos ante posibles episodios de viento, lluvias intensas, oleaje y situaciones de inestabilidad en zonas sensibles del territorio insular.

En paralelo, el Cabildo tinerfeó ha recomendado a los ayuntamientos la activación de sus Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y la adopción de medidas preventivas, especialmente en zonas inundables, litorales y áreas de gran afluencia.

A la población se le pide evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de realizarlos, extremar la precaución, así como seguir en todo momento las indicaciones de protección civil.