Un ciclista herido moderado al sufrir una caída en La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en La Laguna, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este domingo en la calle Beethoven del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba inicialmente un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el atestado correspondiente.