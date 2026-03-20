El ciclista Remco Evenepoel, bloqueado por la nieve en Tenerife debido a la borrasca 'Therese'

Archivo - Remco Evenepoel - Joel Carrett/AAP/dpa - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El oro olímpico en 2024 en ciclismo, el belga Remco Evenepoel, lleva dos días intentado salir de Tenerife para poder volar hacia Barcelona y participar en la Volta a Catalunya pero permanece atrapado en el Parados de Las Cañadas del Teide.

La borrasca 'Therese' ha dejado una fuerte nevada en la cumbre de la isla y todas las carreteras de acceso se encuentran cerradas al tráfico por hielo en la calzada.

Evenepoel se encuentra en la isla en un 'stage' de alta montaña junto a su equipo, el Red Bull-BORA-hansgrohe, y se ha preguntado junto a su pareja, en un post en redes sociales, si "alguien" conoce alguna fórmula para poder llegar al aeropuerto, dado que la Volta a Catalunya arranca el próximo lunes.