Cielos poco nubosos y temperaturas estables para la jornada de este sábado en el archipiélago canario

Archivo - Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

Habrá intervalos en las primeras horas del día, y el día se cerrará con nubosidad en vertientes este de las islas centrales

En el resto, 'Benjamín' se alejará de la Península y las temperaturas superarán este sábado los 30ºC en Andalucía, C. Valenciana y Murcia

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias presenta este sábado cielos poco nubosos, salvo intervalos a primeras horas del día, si bien estos tenderán a nubosos en las vertientes este de las islas centrales por la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las temperaturas, por su parte, sufrirán pocos cambios, salvo algún ligero descenso en las mínimas. Así, los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en la isla de Tenerife y los 17 de mínima en la isla de El Hierro.

Respecto al viento, soplará en general flojo de componente oeste, más intenso en cumbres y con predominio de las brisas en costas.

En el resto del país, la borrasca 'Benjamín' se aleja este sábado de la Península, donde solo habrá avisos por lluvia en Salamanca y Cáceres, con precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2), mientras que Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana registrarán temperaturas elevadas, con máximas de hasta 32ºC en Granada y Murcia.

La AEMET prevé para este sábado que la Península y Baleares se encuentren bajo la influencia de una circulación atlántica con bajas presiones y un sistema frontal estacionario en el centro-norte peninsular, que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, con un predominio de nubosidad media y alta en el sureste y Baleares.

Asimismo, los mayores acumulados de lluvia se esperan en el sur de Castilla y León, norte de Cáceres y puntualmente en zonas de la Ibérica. No se descarta que las precipitaciones sean ocasionalmente fuertes y con tormenta en el entorno occidental del Sistema Central, así como, de forma más puntual, en zonas del sureste de Castilla y León.

Mientras, en Canarias se esperan intervalos de nubes bajas, que serán más abundantes en el norte de las islas y también se prevé nubosidad alta en aumento a lo largo del día. Además, serán probables los bancos de niebla matinales en el sistema Central y meseta sur, así como las brumas frontales en la mitad norte.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en ascenso en la meseta sur, centro este, béticas orientales y Baleares y se esperan descensos en el resto. Respecto a las mínimas, se prevén ascensos en la mitad norte peninsular y Baleares, así como ligeros descensos en el resto. En Canarias, habrá pocos cambios y serán probables las heladas débiles aisladas en el Pirineo.

Por otra parte, soplarán vientos de componente sur rolando a componente norte en el Cantábrico y de componentes oeste y sur en el resto de la Península y Baleares. En el valle del Guadalquivir se prevé nordeste moderado rolando a suroeste después del mediodía. Además, serán moderados en litorales y de flojos a moderados en el interior. También podrán darse intervalos de fuerte de componente norte en litorales de Galicia. En Canarias, se espera viento flojo del noroeste con predominio de brisas.