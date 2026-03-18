Cierre de vías y senderos en El Hierro a partir de este miércoles como medida preventiva ante la llegada de 'Therese'

Archivo - Sendero de La Llanía, en El Hierro - RAFA AVERO/CABILDO DE EL HIERRO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 18 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de El Hierro procederá, a partir de la tarde de este miércoles, a cerrar vías y senderos de la isla como medida preventiva a la borrasca 'Therese', que pone desde el día de hoy en aviso amarillo por viento a Gran Canaria, La Palma, El Hierro y Tenerife, y por el oleaje, a La Palma, El Hierro y Tenerife.

Asimismo, se procederá al cierre, a partir de las 16:00 horas de este miércoles, de la HI-1, desde El Castaño hasta intersección con HI-120 (Carretera que va hasta el mirador de Jinama); HI-40, desde el Vivero Viejo hasta La Llanía; HI-500, cerrada desde El Pozo de La Salud (A la altura de la depuradora), y HI-45, que quedará cerrada completamente, así como la HI-400, desde la Hoya del Gallego, según ha informado a los medios la corporación insular.

Además, la isla cerrará el acceso a los senderos de Jinama, San Salvador, de La Llanía y de Sabinosa. Por otra parte, durante el día de hoy estará cerrado el centro turístico de Garoé, permaneciendo abierto el Centro de Interpretación del Julan.

Este jueves, 19 de marzo, estarán cerrados el Julan, Garoé y la Ermita de la Virgen de Los Reyes.