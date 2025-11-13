'Claudia' deja incidencias menores en Tenerife: desprendimientos, inundaciones de garajes y caída de farolas

Efectivos de Protección Civil preparan un parque en Santa Cruz de Tenerife ante la llegada de la borrasca 'Claudia'
Europa Press Islas Canarias
Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 10:34

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Claudia' por la isla de Tenerife ha cumplido con las previsiones meterológicas que manejaban las administraciones públicas y ha dejado diversas incidencias, todas de carácter menor, caso de caída de farolas, algunas inundaciones de garajes y desprendimientos en algunas vías.

En una declaración difundida a los medios de comunicación, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha detallado que el frente entró a primeras horas de la noche por el sur y la isla baja con "copiosas lluvias", lo que obligó a la intervención de bomberos y los equipos de emergencia y protección civil pero sin incidencias de mayor gravedad.

Ha resaltado que los mayores registros de lluvia y de vientos ocurrieron a lo largo de la madrugada al tiempo que ha resaltado el "buen comportamiento" de la población y la "coordinación" y seguimiento que se ha hecho de las incidencias, destacando como "en un tiempo récord se montaban tres albergues para poder acoger a las personas sin hogar" en la franja sur de la isla.

Para este jueves ha indicado que el frente ya estará "mucho más débil" aunque aún dejará "inestabilidad y chubascos aislados".

