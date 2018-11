Clavijo, abierto a escuchar la propuesta del PP sobre lista de espera aunque la ve "poco concreta"

Publicado 12/11/2018 18:09:18 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha ofrecido este lunes a escuchar el plan del PP para bajar la lista de espera sanitaria con una reunión con el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar y todo su equipo, si bien ve la propuesta "poco concreta".

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control, ha dicho que es curioso que se presente esa iniciativa cuando "más" se están reduciendo los números, al tiempo que ha señalado que no se puede comparar a Madrid con Canarias, entre otras cosas, por el "alto porcentaje" de privatización.

Ha dicho que "la realidad es distinta" ya que un paciente de Fuerteventura no puede ir a El Hierro a que le atiendan si la lista de espera es menor, y ha tildado de "injusto" que se valore a la sanidad pública de las islas por las listas de espera ya que según las encuestas de satisfacción, se alcanza el "mejor" dato de los últimos 15 años.

El presidente del Grupo Popular, Asier Antona, ha comentado que el plan de su partido no es "improvisado" y ha pronosticado que si el Gobierno lo aplica, José Manuel Baltar "tendrá éxitos" en lo que queda de Legislatura.

En su opinión, las listas de espera "tienen arreglo" pues no es problema de recursos sino de "gestión" ya que con el mismo gasto per capita --dato negado por Clavijo-- se multiplican "por cuatro" las listas de espera.

Antona, que ha anunciado la presentación de una PNL, ha lamentado que en Canarias no se pueda elegir centro sanitario para ser atendido, que no se cree la jornada ordinaria de tarde en los hospitales para aliviar las listas de espera o no se unifiquen los protocolos y haya más transparencia.