Clavijo aboga por un "gran acuerdo social" sobre la jornada laboral: "Ese debate se tiene que tener"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se abrazan antes de iniciar una reunión en Presidencia del Gobierno - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado a favor este miércoles de cerrar un "gran acuerdo social" entre patronal, sindicatos y administraciones públicas en torno a la posible reducción de la jornada laboral.

"Ese debate se tiene que tener", ha comentado a los periodistas tras reunirse con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendiendo también que debe llegar al Congreso de los Diputados pues es "obtuso" negar que el mundo actual, con los avances tecnológicos, no es el mismo que hace 40 años.

Clavijo ha insistido en que el debate "está en la calle" y se tiene que "avanzar y progresar, no sólo en la productividad y en los beneficios de las empresas" sino también "en los derechos sociales de los trabajadores" en un momento donde se ha comprobado cómo la inflación "ha castigado" a las familias, lo mismo que acceder a una vivienda digna.

El presidente ha insistido en los denominados "trabajadores pobres" que tienen jornada laboral y empleo fijo y en ocasiones se ven en la obligación de destinar casi el 50% de sus ingreso para poder tener una vivienda, lo que les puede dejar en vulnerabilidad social.

Ha insistido, por tanto, en que se produzca un "diálogo social" como se ha realizado en Canarias, con "dos modelos de éxito" en los convenios provinciales de turismo y hostelería.

Pepe Álvarez se ha mostrado satisfecho por la predisposición de Coalición Canaria para impulsar el debate en el Congreso de los Diputados y ha insistido en que la revolución tecnológica obliga a hacer cambios en la jornada laboral, algo que sería especialmente beneficioso en Canarias, una de las comunidades con la media de trabajo más alta en España.

Ha dicho también que el archipiélago está ante una "gran oportunidad" para poder avanzar en la mejora de los salarios pues "se trata de que ganen los trabajadores, pero también ganen las empresas, gane la calidad del trabajo, gane la calidad del turismo".

Sobre este subsector ha comentado que "hay que avanzar hacia la calidad" y siendo "absolutamente compatible" con el medio ambiente porque "forma parte" de la riqueza de un destino.

Álvarez se ha referido también a la vivienda como "uno de los temas complejos, difíciles" y que en su opinión, pasa por que la planificación urbanística de "grandes complejos" vaya acompañada de dotaciones sociales y vivienda pública.