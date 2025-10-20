Clavijo admite que la comisión donde se revelaron datos médicos privados de Caraballo (NC-bc) "no fue afortunada"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes que la comisión parlamentaria de Sanidad en la que el director del SCS, Adasat Goya, reveló datos médicos privados del diputado Yoné Caraballo (NC-bc) "no fue afortunada".

En declaraciones a los periodistas ha señalado que no ha visto la intervención y aunque entiende que "hay confusión" porque los datos a los que se refirió Goya los había publicado el propio Caraballo en sus redes sociales, entiende que "no es positivo" entrar en el terreno personal.

El presidente ha indicado que "la crispación y el enfrentamiento que cunde en Madrid" le hace un "flaco favor a la política" por lo que se debe "evitar la crispación". "No copiemos lo malo que vemos en Madrid, sino que apliquemos nuestro modo canario", ha señalado.

Clavijo ha comentado que el Parlamento de Canarias tiene que hacer la labor de fiscalización y tal como el Gobierno pide a los diputados que se dirijan a los miembros del Ejecutivo "con respeto y educación", lo mismo se va a hacer con los diputados porque "es como se tienen que hacer las cosas".

En esa línea ha señalado que hay que "hablar, dialogar, confrontar y discutir si es necesario, pero siempre sin entrar en el terreno de lo personal y, por supuesto, con el respeto y el decoro".