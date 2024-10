Clavijo afea al PSOE que presente "un papelito a última hora" para fijar una tasa turística

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado hoy martes, durante la sesión de control al Gobierno, la presentación de una Proposición de Ley por el Partido Socialista para aplicar el impuesto turístico en las islas y ha lamentado que ahora presenten "un papelito a última hora" después de no haberlo hecho durante los cuatro años que estuvieron gobernando.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo parlamentario socialista, Sebastián Franquis, sobre la valoración de las políticas desarrolladas para redistribuir la riqueza que genera el turismo en las islas y mejorar el poder adquisitivo de la ciudadanía canaria.

Sebastián Franquis criticó que Fernando Clavijo lleva hablando de producir un cambio del modelo económico en la comunidad autónoma desde 2015 a través de instrumentos como la Ley del Suelo o el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), que se han convertido en "enormes fracasos" y solo han servido para "para financiar farolas, bordillos, aceras, plazas y aparcamientos".

"Usted no es creíble. Lleva hablando de cambio de modelo desde el año 2015 y no ha sido capaz de llevarlo a cabo. Y ahora nos plantea una serie de conclusiones, un batiburrillo de ideas que no aportan absolutamente nada nuevo porque, entre otras cosas, no habla ni del empleo ni de la sanidad ni de los servicios sociales. No habla de absolutamente nada. Habla del futuro de Canarias y no menciona esas grandes cuestiones", reprochó Franquis.

"Lo que demuestra es que su Gobierno no tiene ningún plan de desarrollo socioeconómico para esta comunidad y, lo que es peor, no escucha a los ciudadanos y lo que hace es despreciarlo con su actitud y con estas conclusiones", añadió el portavoz socialista.

En su respuesta, Clavijo incidió en que el Gobierno de Canarias, los cabildos y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) están trabajando en el seno de los cinco grupos creados por la Conferencia de Presidentes para poner en marcha medidas "concretas y específicas" orientadas a una mejor distribución de la riqueza que genera el turismo para que los beneficios repercutan más en los salarios, invitando al PSOE a participar en este trabajo.

El jefe del Ejecutivo canario lamentó que el PSOE pretenda "desprestigiar" no el trabajo del Gobierno, sino de los cabildos y los ayuntamientos, que han producido "unos documentos que ya son públicos y a los que ustedes, si quieren, pueden presentar iniciativas sobre cuál es su modelo", insistió.

Fernando Clavijo también censuró que el PSOE hable de credibilidad cuando "pone en el programa electoral y en el pacto de gobierno una tasa turística, no lo hace en cuatro años y viene ahora a presentar un papelito a última hora. Lo de la credibilidad y los cambios de opinión, creo que los especialistas son los del Partido Socialista", afirmó.