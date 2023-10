Clavijo afea a PSOE y Sumar que Canarias no se incluya en el acuerdo de gobernabilidad: "No estamos en la agenda"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha afeado este miércoles a PSOE y Sumar que Canarias no aparezca "en ningún lado" en su acuerdo de gobernabilidad.

"Para algunas formaciones políticas no estamos en la agenda", ha comentado en una rueda de prensa para dar cuenta de los primeros 100 días de Gobierno, lamentando que no le "asombra" ni "sorprende" que Canarias no se incluya "con la que está cayendo" en el archipiélago, especialmente con la llegada de migrantes.

El presidente canario se ha referido expresamente a la propuesta del reconocimiento de 'insularidad' para Baleares en la UE o la OSP Menorca-Barcelona --se olvida la de Canarias-- reconociendo que el estatus como RUP de Canarias tiene la "amenaza" de países como Italia o Grecia, con islas en el Mediterráneo, que también lo reclaman.

Ha indicado que Baleares tiene derecho a defender sus singularidades --"me parece bien y de hecho lo están haciendo bien"-- pero entiende que tiene que ser "compatible" con que se mantenga el estatus RUP dado que las condiciones geográficas y económicas de ambos archipiélagos son distintas.

En caso de que finalmente fructifique un Gobierno entre PSOE y Sumar a nivel nacional, ha señalado que puede "existir tensión" política tanto en el Congreso como en el Senado pero ha defendido que el Gobierno canario va a trabajar con "lealtad institucional" y en defensa de los intereses de las islas.

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez (PP), ha apuntado que Canarias está a unos 1.800 kilómetros de la Península pero desde el punto de vista político "son muchos más", hasta el punto de considerar que a los canarios se les trata como "ciudadanos de segunda".

De hecho, ha comentado que si los problemas que tiene Canarias se dieran en Cataluña serían tratados de "manera distinta" por lo que espera seguir trasladando los asuntos de las islas "con pedagogía" para que el archipiélago reciba el mismo tratamiento que otros territorios.