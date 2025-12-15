Clavijo afirma que mezclar financiación autonómica y REF supone la pérdida de "miles de millones al año" para Canarias

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones tras la reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Sede del Ministerio de Hacienda, a 23 de octubre de 2024, en Madrid (España). El e - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha entendido que el nuevo modelo de financiación autonómica, "tal y como se ha ido esbozando", hará "un daño terrible" al archipiélago con la pérdida de "miles de millones de euros al año" si el Gobierno de España la mezcla con los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Así lo ha dicho este lunes en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha hecho especial hincapié en que la financiación autonómica y el REF "son dos leyes totalmente distintas e independientes".

Por ello, Clavijo ha señalado que mezclarlas "implicaría una pérdida de miles de millones de euros al año para Canarias", lo que tendría un impacto en cuestiones como la sanidad pública. "La realidad es que sería terrorífico y tendría un impacto muy negativo en el Estado del Bienestar", aseveró.

De igual modo, esperó que esta iniciativa no se presente y que, si se presentara, se rechazase, al tiempo que comentó que hay que tener claro qué Estado del Bienestar se quiere financiar para luego saber los recursos que hay que destinar para que sea homogéneo en todos los territorios

"Financiar a Canarias con los mismos criterios que se financia Madrid sería una terrible injusticia con todos los canarios", observó.