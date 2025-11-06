Clavijo alerta de la pérdida de más de 2.000 millones para Canarias con el nuevo marco financiero de la UE

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este jueves de que el nuevo marco financiero de la UE entre 2028 y 2034 implicará una pérdida acumulada de más de 2.000 millones para el archipiélago, a razón de unos 300 millones por año.

En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en un acto en Bruselas para exponer la posición de las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) ha demandado un "frente común" de España, Francia y Portugal contra el nuevo presupuesto promovido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que deja a las RUP "absolutamente desdibujadas".

Ha insistido en que las políticas sectoriales de la UE que han permitido el desarrollo de sectores estratégicos, como la agricultura, quedan "disipadas" en favor de otras prioridades que las RUP no comparten, caso del incremento del gasto en Defensa.

Clavijo tampoco apoya que se entreguen unas "bolsas de recursos económicos" a los países para que los que distribuyen ni tampoco el establecimiento de cofinanciación, como en el Posei, ya que "parece de facto aniquilar" esos sectores.

El presidente ha incidido en que los fondos de las RUP deben ser "respetados" incluyendo las "singularidades" de cada territorio porque "da la sensación de que Europa ha dejado de ser" una unión que quiere establecer unos criterios de desarrollo homogéneos "a ser un club de reparto de recursos económicos donde cada país va a lo suyo". "Ese no es el espíritu fundacional de la Unión Europea", ha agregado.

Clavijo, que ha agradecido la posición del vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha apuntado que aparte de la merma de los fondos se ahonda en las "dificultades" que tienen muchos sectores de las RUP para "competir", especialmente el sector primario.

"Europa llega a acuerdos con Mercosur para que lleguen producciones de Sudamérica, donde por extensión, por costes de personal, por requisitos fitosanitarios que exige la Unión Europea a nuestros productores locales, nuestros productores no van a poder competir, porque evidentemente tú en Canarias no vas a tener cientos de hectáreas de cultivo donde puedes meter una maquinaria", ha relatado.

Por ello ha pedido a la UE que "diga claro que ha renunciado a su espíritu fundacional, que diga claramente que las regiones ultraperiféricas no son relevantes para la política europea ni para las regiones", con el fin de que al menos se puedan "tomar las decisiones" que sean necesarias.

Clavijo confía en que el frente común de los tres países permita darle "la vuelta" al presupuesto comunitario y ha valorado que Francia ya haya enviado una carta con mucha "profundidad" a la presidenta Von der Leyen.

En esa línea ha mostrado su convencimiento de que las posiciones de los tres países "sean firmes" para garantizar la protección de las RUP y que eso se traslade al Parlamento Europeo.

Sobre la actuación del Gobierno español, ha indicado que ya han trasladado las quejas de Canarias tanto a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, como al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que actúen en el mismo sentido que Francia.

El presidente canario no ha obviado que la UE "está en una crisis de identidad", vistos los "posicionamientos" respecto a la guerra de Ucrania o la política migratoria, donde Canarias "está siendo muy perjudicada", y entiende que "Europa tiene que saber qué es lo que quiere para el futuro".

Ha dicho que el continente "se está desdibujando" entre Estados Unidos y China y si lo que se quiere es "renunciar a los principios fundacionales" de la UE que "vienen de la Segunda Guerra Mundial", le ha augurado "muy poca vida" al proyecto europeo.