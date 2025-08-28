Clavijo apela al "sentido común" y pide a las CCAA que "no obstaculicen" la distribución de menores migrantes

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a apelar este jueves al "sentido común" y pedido a las comunidades autónomas que "no obstaculicen" el cumplimiento de la ley y la derivación de los menores migrantes no acompañados.

En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita al barco de la ONG Open Arms, que ha atracado en Tenerife, ha dicho no obstante que su Ejecutivo está "convencido" de la "solvencia jurídica" de los decretos y de las modificaciones normativas, aparte de que el Tribunal Supremo ha avalado las tesis de Canarias "desde el minuto cero".

Ha indicado también que "no puede ser" que 5.000 menores sean "un problema" para un país de 50 millones de habitantes cuando además se ve que "España está ardiendo precisamente porque hay un proceso de abandono, zonas de esa España vaciada" y se necesita a la migración para poder "sostener" el estado de bienestar y las pensiones.

"Las fronteras son fronteras artificiales, son políticas. Cuando las fronteras van cambiando, y hace mil años era una, y hace 20.000 no había ni frontera. Por lo tanto, algo que hemos fabricado las personas no puede anteponerse ante la esencia humana y el interés general de los niños y niñas", ha comentado.