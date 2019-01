Clavijo asegura que tiene "buen rollo" con todo el mundo pero "sumisión no"

Publicado 23/01/2019 10:12:47 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles que tiene "buen rollo" con todo el mundo, en relación a los partidos políticos y al Ejecutivo central, si bien ha advertido que "sumisión no".

Así se ha expresado al ser cuestionado por las críticas socialistas sobre su actitud ante el Gobierno central, a lo que señaló que "obviamente si pides reuniones" o envías información y "no te la dan, no te reciben, no tienen en cuenta toda la información que le das de manera leal, no pueden pretender" que se quede "como si nada".

Por ello, consideró que el PSOE canario no le puede exigir "sumisión" al Gobierno que lidera Pedro Sánchez porque, además, consideró que es su "obligación" reclamar lo que considera que es justo para el archipiélago.

Agregó, en declaraciones a la 'Cadena Ser' recogidas por Europa Press, que la muestra "más clara de lo que significa Canarias" para Sánchez "son los presupuestos", donde dijo que "por encima de todo está Cataluña", a quien apuntó que el presidente del Gobierno central "le pone todo el dinero que piden, multiplicado por dos".

Asimismo, señaló que aún no tienen establecido ningún encuentro con el Ministerio de Hacienda, si bien espera que sea "lo antes posible" porque admitió que ha generado "mucha preocupación" el que no se especifiquen las rebajas fiscales que el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias recoge.

Por otro lado, al ser cuestionado por un posible pacto con VOX, fue tajante: "Con VOX y Podemos nosotros --CC-- no pactamos porque son los extremos".

Finalmente, al ser cuestionado por la compra de los terrenos de Amurga por parte del Cabildo de Gran Canaria, que pertenecían a familiares del presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, Clavijo dijo no conocer la operación "en profundidad", por lo que desconoce si es legal o no aunque "estéticamente no" cree que sea "correcto".