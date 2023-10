Clavijo carga contra la "desidia" del Gobierno con la inmigración y exige más "lealtad"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a cargar este martes contra la "desidia y el abandono" del Gobierno central para afrontar el repunte migratorio en las islas por lo que ha exigido más "lealtad institucional".

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha reconocido que "es muy difícil" que con seis ministerios implicados se pueda tener "alguna coordinación", más allá de que al menos sed ha logrado estar presentes en las reuniones técnicas.

Clavijo ha indicado que la migración no se puede atender desde la "demagogia" sino dando una respuesta "digna" a un fenómeno que somete a Canarias, especialmente a la isla de El Hierro, a una "presión insostenible".

Ha recordado que ante la "negativa" del Gobierno a "dar un salto más", se reunió con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que "no entiende" por qué desde España no se pide la participación de Frontex en la ruta atlántica o no se pueden más recursos económicos.

"No ha venido ni un euro de los Presupuestos Generales del Estado", ha indicado, subrayando los costes que sufren cabildos, ayuntamientos y Gobierno canario.

Además, ha indicado que el "desprecio" del Gobierno a las islas "genera caldos de cultivo y discursos" que aprovechan determinadas formaciones políticas, y eso es "responsabilidad única y exclusiva" del Ejecutivo central.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha apuntado que "no paran de llegar embarcaciones" a las islas y hay un "repunte migratorio real", derivado de la inestabilidad política en los países de origen, los problemas económicos y la inflación y las "guerras larvadas" como la de Mali.