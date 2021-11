Clavijo (CC) insta a los partidos políticos a "unir fuerzas" en un frente común contra las prospecciones de Marruecos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, instó este martes a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias a "unir fuerzas" para impedir que las prospecciones autorizadas por Marruecos afecten lo más mínimo a Canarias.

El líder de los nacionalistas canarios anunció el acuerdo adoptado este martes por el Comité Ejecutivo Nacional que planteará a los nacionalistas canarios a registrar en todos los ayuntamientos y cabildos de Canarias mociones e iniciativas en este sentido para lograr un "respaldo unánime" en un asunto en el que "está en juego" el presente y el futuro de Canarias, las relaciones con Marruecos, tras la ampliación unilateral de las fronteras marítimas y el impacto que podría tener las extracciones de gas e hidrocarburos sobre la biodiversidad marina en el archipiélago.

Fernando Clavijo acusó al presidente canario, Ángel Víctor Torres, de "tomarse un asunto de extrema gravedad como el de este nuevo paso de Marruecos a la ligera" y apuntó que hay que "impedir que el Estado permanezca de brazos cruzados".

El dirigente nacionalista recordó también que "este no es el primer intento de Marruecos por explorar las bolsas de petróleo y gas que podrían encontrarse en esta zona", sin embargo, señala "la diferencia radica en que el área que ha delimitado Marruecos para hacer las prospecciones de 109.000 kilómetros afecta a aguas del Sáhara Occidental y del Sur de Canarias", afectando a la Zona Económica Exclusiva (200 millas).

El secretario general de CC calificó de "inaudito" que el Gobierno del Estado "se enterase por los medios de comunicación" de la autorización que dio a conocer la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos hace apenas unos días a la empresa israelí Ratio Petroleum Partnership y que "afecta de forma directa a Canarias".

Al respecto, señaló que la política internacional del Ejecutivo de Pedro Sánchez "hace aguas", concretamente, se refirió "al fracaso de las relaciones bilaterales España-Marruecos que, como siempre, terminará pagando las islas".

Fernando Clavijo reiteró al presidente canario, Ángel Víctor Torres, que "en este asunto no caben partidismos, ni subordinación a Madrid, ni otros colores que no sean los de Canarias" y le recordó que "los canarios y canarias hablaron alto y claro y dijeron no a las prospecciones que pretendía autorizar el Gobierno de España en su momento, un no que, por supuesto, es extensivo a que esas catas las haga un tercero, en este caso Marruecos en alianza con Israel, y que no solo pondrá en riesgo el ecosistema y la biodiversidad marina de las islas sino que supondrá un atropello de Marruecos que podría acabar en un conflicto internacional, que puede evitar el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que, la ampliación de fronteras marítimas aprobada por Marruecos no tiene ninguna validez jurídica, puesto que, no se ha acordado con España ni la ampliación de la plataforma continental ha sido autorizada por la ONU".

NO CABE LA DIVISIÓN NI LA DEJADEZ

El líder de los nacionalistas canarios apuntó, en este punto, que ya el pasado año el Estado quitó hierro a la citada ampliación de las aguas territoriales aprobado por Marruecos y publicado en su Boletín Oficial, sin embargo, "hoy estamos recogiendo los frutos de la inacción del Estado, y no será porque no lo advertimos los nacionalistas tras conocer la noticia desde el minuto uno".

Clavijo, que también registró hace unos días la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Senado para instarle a informar de la autorización de las prospecciones de Marruecos y de los "pasos que ha dado España para garantizar que no afecten a las aguas Canarias ni directa ni indirectamente", advirtió de que "en este asunto no cabe la división pero tampoco la dejadez que está demostrando el presidente Torres".

"Este es un asunto muy grave y debe ser abordado como tal", destacó, y por eso insistió en la necesidad de ante la falta de respuestas y de gestión del Gobierno del Estado "Canarias lidere un frente común de forma inmediata para garantizar que las autorizaciones otorgadas por Marruecos cumplan con la legislación internacional vigente y, en ningún caso, pongan en peligro directa o indirectamente, por el tipo de actividad, a las islas".