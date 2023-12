Clavijo se compromete a ajustar los presupuestos de Cultura en consenso con el sector

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha comprometido a ajustar los presupuestos destinados a Cultura a lo largo del ejercicio presupuestario en función de los proyectos y las necesidades y estableciendo un diálogo con el sector cultural.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Luis Campos, sobre la reducción de 10 millones de euros en los créditos para cultura en el Proyecto de Ley de los presupuestos canarios para 2024, tal y como ha denunciado el sector cultural y el Diputado del Común.

Luis Campos acusó al Gobierno de Canarias de hacer un recorte en materia de cultura "casi sin precedentes" y en un momento en el que los presupuestos han crecido "más que nunca" en la historia de Canarias, añadiendo que mientras el Gobierno actual recorta el presupuesto de cultura un 21%, el Pacto de las Flores asumió esta área con 31 millones en 2019 y lo entregó con 51 millones de euros, lo que supone un 70% de incremento.

Campos incidió, además, en que el Gobierno de CC y PP ha recortado el presupuesto de Cultura "sin ningún tipo de justificación" e incumpliendo con la Ley del Sistema Público de Cultura, al no llevarse a cabo el incremento del 11% en la partida de Cultura en los presupuestos entregados en el Parlamento para 2024.

En su respuesta, Fernando Clavijo aclaró que "una cosa es pintar los presupuestos y otra cosa es ejecutarlos" y añadió que la técnica presupuestaria elaborada en estos presupuestos del ejercicio 2024 "es acudir a la ejecución del mismo para ajustar la realidad a lo presupuestado".

Clavijo también aseguró que Canarias va a tener más recursos derivados de las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró el día de ayer, "y a partir de ahí podremos, en función de los proyectos y de las necesidades, ir ajustando el presupuesto", apostilló.

Asimismo, dejó claro que "lo irresponsable es engañar al mundo de la cultura y decir que el presupuesto es una cantidad y luego ejecutar otra". Es más, detalló que el Instituto Canario de Desarrollo Cultural va a llegar casi a los 22 millones de euros, 700.000 euros más que en la Legislatura anterior con el Gobierno del Pacto de las Flores.

El presidente canario señaló que a lo largo del ejercicio presupuestario, con las entregas y las liquidaciones a cuenta, si hay proyectos y necesidades se articularán junto con el mundo de la cultura y "hablaremos y dialogaremos perfectamente con ellos, sin ningún tipo de estridencia, ni citas de la Guerra Mundial, ni grandilocuencias, ni cuestiones del pasado". "Nosotros hemos venido a hacer las cosas de manera distinta", subrayó.

"No hemos venido a decir una cosa y hacer otra. No hemos venido a prometer el oro y el moro (...) Hemos venido para cambiar las cosas y hacerlas de otra manera distinta. Luego, no se preocupe y todas las sugerencias que ustedes tengan, nosotros las vamos a coger y si hay proyectos interesantes, por supuesto que tendrán la financiación. Lo que no vamos es a presupuestar una cosa que no obedece a la realidad de lo que ustedes ejecutaron", afirmó.