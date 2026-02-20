Clavijo condena el asesinato machista de un menor de 10 años en Tenerife, un suceso "espeluznante y dramático"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha condenado este viernes el asesinato de un niño de 10 años presuntamente a manos de su padre, este viernes, en Tenerife, lamentando así un suceso que ya se investiga como un caso de violencia de género y que resulta "absolutamente espeluznante y dramático".

Clavijo ha realizado estas declaraciones tras participar en el foro organizado por APD Canarias en Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.

El jefe del Ejecutivo regional ha recordado a los medios que, a las 12.30 horas de este viernes, y en ambas sedes capitalinas del Gobierno canario, se convocará un minuto de silencio en condena del ya considerado el último asesinato machista en las islas, un suceso en el ha resultado herida también la madre de la víctima.

"A todos, nos ha impactado a primera hora de la mañana esta noticia, tan trágica y tan terrible, la muerte de un niño de 10 años a manos de su padre, junto a la persona que ha resultado herida de gravedad, la madre del menor, que está en estado crítico y que esperamos que se pueda recuperar, aunque será imposible recuperarse psicológicamente de un hecho como este", ha agregado Clavijo.