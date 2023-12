Clavijo destaca el carácter social de los presupuestos de 2024 y que "reflejan la realidad"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que los presupuestos de 2024, aprobados por el Pleno del Parlamento, son de "marcado carácter social" y "reflejan la realidad" porque se ajustan al gasto real.

En declaraciones a los periodistas ha dicho que de nada sirve diseñar unos presupuestos "fantásticos y maravillosos" que cuando se van a ejecutar "no tienen nada que ver" por lo que ha destacado que es un "ejercicio de transparencia" que los ciudadanos vean cuantos recursos hay y qué se ha ejecutado a final de año o si ha habido dificultades.

En el plano social ha resaltado, por ejemplo, el aumento en 580 millones del presupuesto en sanidad, en torno a 100 millones en educación y servicios sociales o 330 millones más para asumir el incremento salarial de los trabajadores públicos.

Cuestionado por la falta de apoyo a las enmiendas de la oposición, especialmente las de PSOE y NC-BC, ha indicado que han sido "muchas más" que las que aprobaba el 'Pacto de las Flores' en la pasada Legislatura.

No obstante, ha indicado que muchas no se aprueban por su carácter "demagógico" o porque no se pueden aplicar desde el punto de vista técnico y un tercer grupo porque van en contra del modelo que tiene el Gobierno para el desarrollo del archipiélago.

Así, ha puesto como ejemplo la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones "y gran parte de la oposición no lo cree así" y también ve "importante" que el gasto sanitario se ajuste a la realidad de lo presupuestado.

"Como un ejemplo muy evidente, el último presupuesto, que es el de 2023, pusieron en el gasto de sanidad menos dinero que el que ejecutaron en 2022, con lo cual no lo compartimos, pero bueno, ese es el debate", ha señalado.

Con todo, el presidente ha agradecido el "tono constructivo" del debate y "la ausencia de crispación" en el Parlamento de Canarias y lo ha comparado con lo que ocurre en Madrid.