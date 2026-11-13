Clavijo destaca el "esfuerzo" para atender la crisis en El Hierro y mantendrá el seguimiento de los acuerdos alcanzados

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este viernes el "esfuerzo importante" ejercido en los últimos días ante la crisis migratoria en El Hierro que, aunque se ha apreciado un ligero descenso en la llegada de pateras ante las circunstancias meteorológicas, siguen arribando migrantes a la isla.

"Después de la conversación mantenida con el Gobierno de España, la visita a Senegal del Ministerio de Interior y la reunión que mantuve con el embajador de Senegal en Madrid, creo que se ha visiblizado un esfuerzo importante", ha señalado en declaraciones a los medios este viernes el presidente regional.

Estas declaraciones se han realizado al término de la Comisión Bilateral celebrada en Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, con motivo del acuerdo para la cogestión aeroportuaria en las islas.

En su intervención, ha recordado que el Gobierno regional mantiene un seguimiento de la situación de la isla, especialmente tras los acuerdos alcanzados esta semana con el Estado. Ha destacado, asimismo, el refuerzo realizado con Policía Nacional y celebrado que ya esté "en trámite" la contratación del refuerzo sanitario.

El presidente regional ha avanzado, además, que mantendrá una conversación con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el próximo lunes con el objetivo de revisar los plazos y actuaciones de los aspectos acordados tras la celebración de la Interministerial de Inmigración Extraordinaria en Madrid.

"La situación que padecemos en El Hierro no es puntual, sino que refleja un elemento estructural. Esperamos y deseamos que esos acuerdos se vayan plasmando y vayan quedando una estructura prácticamente estable para gestionar los futuros picos migratorios", ha añadido el jefe del Ejecutivo canario.

Clavijo ha señalado, además, que se está "a la espera" de que se pueda habilitar en La Restinga un espacio adicional, unos solares adyacentes al puerto, con el objetivo de "liberar espacio" y, con ello, ayudar a aminorar la actual afección que la crisis migratoria en la isla está ejerciendo en la zona a su actividad económica. En relación a las compensaciones económicas opor el impacto de la crisis migratoria, el presidente regional aún desconoce cuál será el cauce definitivo de las mismas, es decir, si se harán llegar a través del Cabildo, del Gobierno canario o se articularán directamente desde el Estado. En cualquier caso, su aclaración se emplazará al próximo lunes, cuando el Ministerio de Hacienda lo pueda concretar y hacer llegar las ayudas "cuanto antes".