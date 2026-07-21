Clavijo dice que Canarias va "mejor" y el PSOE le reprocha que "ha vendido mucho y ha hecho muy poquito"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que el archipiélago va "francamente mejor" que el que dejó el 'Pacto de las Flores' mientras que el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, le ha reprochado que "ha vendido mucho y ha hecho muy poquito".

En la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que su Ejecutivo recibió "la peor" gestión de la historia de una comunidad autónoma y ahora el paro se ha rebajado a unas 141.000 personas, la lista de espera quirúrgica ha bajado un 11% y la espera por la dependencia ha pasado de 800 a 350 días.

No obstante, ha reconocido que "a las familias no les va mejor" y por ello se ha deflactado el tramo autonómico del IRPF y no se ha podido cumplir la promesa electoral de rebajar el tipo general del IGIC del 7% al 5% porque el Gobierno central no ha "hecho su tarea" con la planificación presupuestaria.

Ha insistido en que Canarias "tiene retos por delante muy complejos" y por ello ha pedido apoyo a los socialistas canarios y que "en vez de criticar desde la barra" colaboren y se pongan "a trabajar" por las islas.

Franquis ha comentado que el Gobierno canario ha "desaprovechado" una "oportunidad histórica" para mejorar el desarrollo económico y social de Canarias pues ha disfrutado de más recursos económicos que "nunca" gracias a los fondos europeos "extraordinarios" y un "récord" de recaudación.

Así, ha dicho que mientras se han podido "cambiar las cosas" lo que ha ocurrido es que han pasado tres años y "3.400 millones sin ejecutar", más de 35.000 viviendas han salido del mercado residencial por la gestión y la "prepotencia" del Gobierno con al alquiler vacacional y hay 162 días de espera para una consulta con un especialista, "el peor" dato de toda España.

En esa línea ha criticado los "incumplimientos" y las "promesas" del Gobierno regional, especialmente la bajada del tipo general del IGIC "y con todos los ingresos que tienen".