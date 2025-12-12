Clavijo dice que es "el momento" de trabajar con el Estado en "ampliar" las competencias del Estatuto de Autonomía

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece una rueda de prensa tras reunirse en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, a 22 de abril de 2024, en Las Palmas, Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este viernes que es "el momento" de empezar a trabajar con el Estado en la posibilidad de reformar de nuevo el Estatuto de Autonomía de Canarias, que precisa en la actualidad de ampliar sus competencias en desarrollo de la autonomía de las islas.

Clavijo ha inaugurado esta mañana las Jornadas sobre el Estatuto de Autonomía, que se celebran en la Sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en las que participan varios expertos para abordar su oportunidad y la situación de su aplicación tras siete años desde su aprobación.

El presidente regional ha estado acompañado por la consejera de Administraciones Públicas Presidencia, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, Jorge Riestra, y el secretario general de Presidencia de Gobierno, Ceferino Marrero, entre otros asistentes.

"LEJOS DE SER EL FINAL, ERA EL COMIENZO"

El presidente regional ha recordado que la última modificación que adquirió el Estatuto, en el año 2018, se produjo después de "muchísimos años" de "intentos frustrados" de reforma. "En aquel momento, y a pesar de que estuvo en medio de una moción de censura, conseguimos articular una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante la reforma y que Canarias entrara en la liga de las CCAA con Estatutos de última generación", ha dicho.

De este modo, Clavijo ha precisado, asimismo, que aquella reforma de 2018, "lejos de ser el final, era el comienzo" del desarrollo de una norma con la que Canarias "aspiraba a tener unas mayores cuotas de autogobierno", por lo que hoy persisten "muchas reivindicaciones" para continuar desarrollo, impedido por el "devenir" del contexto político de los últimos años, marcado por elecciones, Covid-19 y "fragilidad" parlamentaria.

"Creemos que es el momento de empezar a trabajar, o al menos intentarlo, y de la mano del Estado, en la posbilidad de ampliar las competencias en desarrollo de nuestra autonomía", ya que puede ello "cambiar la gestión de los servicios públicos y de la vida de los canarios", según ha defendido el presidente canario.

DAR CONTENIDO "REAL" A LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

En declaraciones a los medios de comunicación, el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, Jorge Riestra, ha advertido que el reto de esta reforma está "en dar contenido real" a esas competencias "nuevas y adquiridas" en el Estatuto, como las que se tienen sobre el territotorio, en tierra, mar y aire, las relaciones entre las diferentes administraciones, los consejos autonómicos de justicia y en materia de seguridad.

"Consiste en desarrollar a futuro, hasta el máximo posible, las competencias adquiridas", ha destacado.

Así, se requiere la actualización de normativas previas a la reforma a la Ley Orgánica de 2018, entre ellas las leyes de la Administración, las competencias con el Estado en gestión del litoral --donde la mayor parte de su gestión la asume la comunidad autónoma--, y el esamblaje de las comptencias estatales con las canarias.

EJEMPLO PRÁCTICO

"Más que desarrollo es que lo que se regula en las leyes canarias evite ser llevado al Tribunal Constitucional a través de recursos de inconstitucionalidad por parte del Estado", ha precisado Riestra.

En concreto, uno de los aspectos "a reforzar" es la presencia directa de Canarias en las mesas internacionales con Marruecos --como en la cumbre bilateral entre España y Marruecos que se ha producido recientemente-- porque, ha advertido el viceconsejero, Canarias "está afectada directamente" en muchos de los aspectos que se negocian.

"Que no quede como un espectador, sino que tenga presencia directa, informarse de lo que pasa e incluso intervenir", ha dicho Riestra como ejemplo de caso de lo "contemplado" en el Estatuto y que no está desarrollado.