Clavijo espera "más votos" en la convalidación de decreto ley de menores migrantes y que sea "un acuerdo de Estado"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este sábado que no tiene "ninguna duda" de que la convalidación del real decreto que implica la distribución obligatoria de menores migrantes salga adelante el próximo 10 de abril en el Congreso. Además, ha añadido, espera y desea que, a raíz de las últimas resoluciones judiciales, como la del Tribunal Supremo, se cuente con "más votos y que sea un acuerdo de Estado".

"No tengo ninguna duda (de que va a salir adelante), y deseo y espero que, a raíz de la sentencia del Constitucional, a raíz de ese decreto ley y a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, permita que tengamos incluso más votos y que sea un acuerdo de Estado, que es lo que yo entiendo que debería de ser", ha aseverado el presidente canario ante los medios tras presentar su candidatura a su reelección como secretario general de CC.

Preguntado por si cuenta con más datos respecto al plazo de las comunidades para certificar a cúantos menores migrantes no acompañados atienden, que acaba este lunes, ha dicho que ayer Canarias presentó su certificación, con el número de menores, los recursos con los que se cuentan y el grado de ocupación. "El Gobierno de España tendrá que dar cuenta de las comunidades que han cumplido y las que no, porque son determinantes para poder fijar la capacidad ordinaria que tienen que tener las distintas comunidades autónomas", ha recordado.

En paralelo, respecto al auto del Tribunal Supremo del miércoles, que daba diez días al Estado para hacerse cargo de más de un millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, y que están actualmente a cargo de los servicios de protección de menores del archipiélago, ha remarcado que "el auto se tiene que cumplir, así como la apliación del artículo 35, porque ya es ley, porque está publicado".

Así, cuestionado por si desde el Estado se le ha comunicado alguna información relativa al cumplimiento de la sentencia del TS, ha asegurado haber mantenido este viernes una conversación con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que le ha comunicado que se está abordando la cuestión entre los distintos miniterios implicados, y que sería el ministerio de Política Territorial quién tenía que aplicar la coordinación porque, necesariamente, ha aclarado, es un asunto que hay que gestionar "adecuadamente" y "con delicadeza".

"No olvidemos que no son solo menores extranjeros no acompañados, sino que también están en el sistema de red de protección internacional del Estado", ha dicho Clavijo, que ha apelado a la "delicadeza" en la gestión de una situación en la que puede producirse "un segundo desarraigo" en los menores, niños que "pueden estar ya escolarizados o incluso estén con familias canarias".

"Si esto se hubiera hecho hace un año y medio, bien y correctamente, como solicitábamos desde Canarias, estoy seguro que la situación de esos menores y de Canarias sería totalmente distinta ahora", ha dicho.