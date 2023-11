Clavijo insiste en que la línea roja de CC para apoyar la investidura de Sánchez está en la amnistía

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha incidido este martes en que la línea roja de Coalición Canaria (CC) para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Gobierno central está en la amnistía, al tiempo que subrayó que las negociaciones con "poca transparencia" generan un "caldo de cultivo" para que circulen "bulos".

"Nosotros estamos a la espera, hemos dicho que tenemos líneas rojas en algunos aspectos que no compartimos como por ejemplo el de la amnistía pero vamos a esperar, vamos a esperar a ver un poco en qué términos se están desarrollando estos acuerdos porque también creo que cuando las negociaciones se llevan con poca transparencia favorece el contexto y genera un caldo de cultivo precisamente para que los bulos circulen", apostilló durante una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la cadena Ser y recogido por Europa Press.

Por ello ha defendido la importancia de conocer los términos de los acuerdos porque subrayó que CC "no" ha adoptado "todavía ninguna decisión" como organización política.

De todos modos, si finalmente el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez sale adelante con una ley de amnistía, Clavijo puntualizó que "una cosa es la votación de la amnistía y otra cosa es la de la investidura", indicando que lo que le interesa a CC es "la legislatura, no la investidura", en cuanto a los compromisos que un futuro gobierno de España pueda adquirir con Canarias.

"A mí que el señor Sánchez sea o no presidente, pues realmente no es que me quite el sueño, lo que me quita el sueño es qué va a ser si es presidente con Canarias, cuáles van a ser los compromisos que va a adquirir con mi tierra. Y ahí es donde nosotros entendemos que tenemos que llegar a acuerdos de legislatura", apuntilló.

Asimismo agregó que la ley de amnistía "se votará o no se votará" y en el caso de CC sus órganos, matizó, "están contra", a lo que añadió que "seguramente a lo largo de la legislatura puede que haya cosas en las que no" se esté de acuerdo con el Gobierno de España si hay legislatura pero el Ejecutivo canario trabajará con el central porque entiende "que es como se deben hacer las cosas para resolver los problemas de los canarios".

Además, dijo, si CC puede contribuir a resolver los problemas territoriales o presupuestarios o lo que sea de España, "pues también".

"ESO ES LA DEMOCRACIA"

Cuestionado por si le va a incomodar el que salga adelante un Gobierno de España apoyado por independentistas catalanes, Clavijo afirmó que "eso es la democracia" y CC como formación política tiene su opinión al igual que cuando votaron a favor de la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tuvo el apoyo de Vox.

En este caso Clavijo justificó el voto de CC a Feijóo, aún teniendo el apoyo de Vox, porque el PP "firmó la agenda canaria". De todos modos, indicó que en Canarias la formación de Santiago Abascal tiene cuatro diputados y "son legítimas representantes de la población" para agregar que en este sentido habría que preguntarse que cuando "hay millones de españoles que están dispuestos o creen que Vox va a resolver sus problemas, a lo mejor el problema los tenemos el resto de las fuerzas políticas porque no" han sabido hacer "bien las cosas". "Esa es la democracia", expuso.

Al mismo tiempo matizó que "no" comparte "para nada" las tesis de los independentistas, ni la condonación de una deuda "si hay agravio con el resto de territorio", por lo que si Sánchez se compromete con estos acuerdos, el presidente canario aseguró que emplearán "todas" las herramientas democráticas para "tratar de impedir eso y que Canarias no sea discriminada pero más allá de eso, es que los ciudadanos votaron".

Por ello ha defendido que la "garantía" está en "si hay legislatura, la necesidad que van a tener" el voto de CC a lo largo de la legislatura para las distintas aprobaciones de normas y decretos en los que el futuro gobierno podría necesitar el voto de los nacionalistas canarios.

La decisión del voto será, dijo, cuando sepan si va a haber legislatura después de apuntillar que "había otras aritméticas que posibilitaban un acuerdo sin necesidad de aceptar determinadas condiciones" que ponen los independentistas. Sin embargo, señaló "es la mayoría con la que el señor Sánchez quiere acudir a esa investidura", por lo que afirmó que CC esperará a ver cuáles son los términos de los acuerdos.

Finalmente al ser preguntado si un apoyo a la investidura de Sánchez implicaría problemas con su socio de gobierno en Canarias, el PP, lo ha negado porque el acuerdo entre CC y PP en el archipiélago es con "un programa de gobierno".

"Obviamente nosotros creemos que una repetición de elecciones en este contexto sería dramático. Queremos que haya un gobierno y nos gustaría que ese gobierno, o en lo que vamos a intentar, sea sensible, apoye a Canarias y nos ayude a resolver los problemas de los canarios, que no son pocos. Pero tenemos que ver a qué precio y a qué coste", concluyó.