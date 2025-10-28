Clavijo muestra su preocupación por la falta de información sobre el paso de la flota fantasma rusa por Canarias

Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante el seminario 'África: inversión en talento y desarrollo’, en la sede de la CEOE, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Organizado por la Confederación Española de Organi - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su preocupación por la falta de información del Estado sobre el paso de algunos buques de la llamada flota fantasma ruta --conformada por un millar de barcos-- por aguas del archipiélago.

En respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado de Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha dicho que se trata de un tema que el Gobierno regional ha puesto sobre la mesa del Ejecutivo central en varias ocasiones sin que haya habido respuesta.

"Es un asunto preocupante porque además cuando no se tiene información ni se sabe qué está ocurriendo con los más de 1.000 buques de flota fantasma, pues obviamente no sabe qué transporte es el que pasa o en qué condiciones lo hace". dijo.

Además, Clavijo apuntó que se trata de buques que podrían ser viejos y producir cualquier tipo de derrame o accidente, lo que "impactaría directamente en nuestras costas, en nuestra biodiversidad, en nuestro ecosistema y también en nuestra principal actividad económica, que es la turística".

Por lo tanto, añadió que el Gobierno canario ha transmitido en esta legislatura al Gobierno de España esa preocupación en algunas ocasiones, y ya por último se la ha tenido que transmitir directamente por escrito al ministro.

"Desgraciadamente --continuó-- no hemos recibido todavía respuesta por parte del ministro. Insistiremos, esperaremos y en la próxima reunión que el consejero Pablo Rodríguez tenga con el Ejecutivo o con el ministro o secretario de Estado lo pondremos sobre la mesa".