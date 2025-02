Clavijo pide a las administraciones que "vean sobre el terreno" la salida de cayucos para "entender" la inmigración

Canarias lleva a Mauritania el proyecto 'Tierra Firme' para formar a 40 jóvenes en ferralla y construcción

NUAKCHOT (MAURITANIA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este viernes a las administraciones públicas implicadas en la gestión de la inmigración que "vengan" a África y "vean sobre el terreno" la salida de cayucos "y no hacerse una foto e irse".

En declaraciones a los periodistas tras la segunda jornada de su gira oficial por Mauritania ha dicho que en el continente no se pueden aplicar las "mismas fórmulas de Europa" por lo que ha instado a "escuchar, hablar y a entender".

Ha destacado que tanto Canarias como Mauritania son zonas de "tránsito" migratorio y Mauritania "está soportando toda la presión del Sahel" en medio de un "territorio extensísimo", con cinco millones de habitantes y "donde todo el mundo al final ve la puerta de llegar a Europa a través de la salida de las costas".

Clavijo ha valorado el "esfuerzo" que realiza Mauritania por controlar salida de embarcaciones pero "demandan colaboración, medios y ayudas para poder realizarlo de manera efectiva", aparte de que también quieren que "se generen oportunidades aquí".

"Nadie se sube a un cayuco de manera voluntaria o por disfrutar de un viaje en barco, se suben por necesidad, porque huyen del terror, del hambre y de la muerte y hasta que no vienes aquí y no lo escuchas, lo hablas, no eres capaz de entender", ha comentado.

El presidente canario ha confesado que se marchan "satisfechos" del viaje de la delegación canaria a Mauritania pues se consolidan los "puentes" de implantación de empresas canarias y mauritanas, en un trabajo coordinado con las cámaras de comercio, un "ejemplo claro" de colaboración público-privada.

Ha reconocido que muchas empresas tienen que "superar obstáculos" en el día a día para generar empleo, el principal la obtención del visado, "tanto para ir como para venir", debido a la falta de personal, lo que impide muchas veces realizar labores de formación.

Por ello ha valorado el desarrollo del proyecto 'Tierra Firme' para jóvenes de 18 a 35 años, con formación continua en diversos campos como la logística, la soldadura, la construcción, las energías renovables, el tratamiento del agua o los puertos.

GENERAR OPORTUNIDADES Y DESARROLLO

Clavijo ha destacado como las administraciones públicas adecuan los programas formativos para que "conecten" con el sistema productivo de Mauritania y de Canarias y que alumnos y alumnas tengan una inserción laboral superior al 90%.

"Estamos generando oportunidades y desarrollo", ha apuntado, remarcando "el cariño y la hospitalidad" con la que se ha acogido a la delegación canaria y como "se palpa la ilusión y las ganas de que las cosas vayan cambiando mejor".

Con 'Tierra Firme', 40 chicos y chicas de Mauritania ya reciben formación en ferralla y construcción, aunque el objetivo del Gobierno de Canarias es multiplicar el alcance de este proyecto como se ha hecho en Senegal.

En total, se formarán en estos dos países a más de 400 jóvenes en países de origen y tránsito de migración hacia el archipiélago, con un presupuesto de 500.000 euros.

En los primeros meses del 2024 comenzó en Senegal ete proyecto piloto para jóvenes de 18 a 35 años con un presupuesto de 60.000 euros.

El éxito y la acogida del programa fue total, ya que el cien por cien de los participantes consiguieron trabajo estable en las empresas donde realizaron las prácticas, algo que animó al Gobierno a extender esta iniciativa.

Los beneficiarios del programa están recibiendo tres meses de formación profesional adaptada a las necesidades específicas demandadas por las empresas asociadas al proyecto.

CASI 1,5 MILLONES EN COOPERACIÓN EN TRES AÑOS

Además del proyecto piloto de 'Tierra Firme', el Gobierno de Canarias colabora con Mauritania en varias iniciativas de formación y cooperación.

En total en los últimos tres años Canarias ha invertido en materia de cooperación en este país africano cerca de 1,5 millones de euros.

Esta cifra, unida a la de ejercicios anteriores sitúa al archipiélago entre las regiones española con mayor inversión en cooperación en este país africano junto con Andalucía y Valencia.

En concreto, en el periodo 2021-2023 se han desarrollado 23 proyectos de cooperación con un importe de 1,2 millones a través de convocatoria pública y 348.000 euros mediante subvenciones directas.

Con relación a 2024 ya se han aprobado cinco proyectos de cooperación por valor de 294.269 euros.

La cooperación de Canarias con Mauritania se centra en proyectos de empoderamiento de la mujer a través de la promoción económica y social; formación y capacitación de mujeres en sectores tan importantes como la pesca; refuerzo escolar y formación a menores; acceso al agua; lucha contra el hambre; en materia sanitaria como la prevención contra la Hepatitis B o la desnutrición; y en gestión y revalorización de residuos.

Además, desde hace años, está en marcha el programa de formación para enfermeros y matronas mauritanas, con estancias de prácticas en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

El Ejecutivo autonómico financia un programa de becas para jóvenes africanos en las universidades públicas canarias que, desde el año 2017, ha beneficiado a 24 estudiantes mauritanos.

Con el objetivo de mejorar la capacitación vinculada al sector empresarial en este país africano, el Gobierno canario ha respaldo la realización de un curso en prevención de riesgos laborales en entornos de reparaciones navales y portuarias en Mauritania y el Curso 'Introducción a las Medidas de Seguridad en el mercado del O&G', ambos impartidos el año pasado.