Clavijo pide convocar la Conferencia de Presidentes ante el "hartazgo" por la situación en Cataluña

Publicado 05/09/2018 15:26:09 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha anunciado que va a solicitar formalmente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una reunión de la Conferencia de Presidentes ante el "hartazgo" por la situación en Cataluña.

Tras reunirse con el presidente del PP, Pablo Casado, en la sede 'popular' de Génova, en Madrid, Clavijo ha asegurado que ambos comparten "una gran preocupación" por Cataluña que ha centrado "gran parte" de su conversación. Por ello, el líder canario ha reclamado a Sánchez que incluya en el diálogo bilateral con la Generalitat "a todas las partes", es decir, a las 17 comunidades autónomas que componen España.

"Si no, sería de facto reconocer la relación bilateral entre Cataluña y el Estado español", ha advertido Clavijo, y ha reivindicado que la Constitución es "bastante clara" respecto a la existencia de 17 autonomías.

En este sentido, Clavijo no ha cuestionado el diálogo abierto entre el Gobierno y la Generalitat desde que Sánchez ocupa la Moncloa, pero sí que en las conversaciones no se cuente "con todas las partes". "No se puede obviar que no va a haber debate de la financiación autonómica y sin embargo estar tomando medidas que van a afectar a los Presupuestos y al resto de comunidades", ha apuntado.

"LAS CCAA INDISCIPLINADAS LASTRAN AL RESTO"

De esta manera, ha lamentado que "las comunidades indisciplinadas estén lastrando el funcionamiento del resto", de las que "sí" están en la legalidad, en la Constitución y "dispuestas a contribuir al crecimiento económico".

"Se nos está hurtando el debate al resto de presidentes de comunidades autónomas", ha denunciado Clavijo, y ha apostillado: "Lo que no puede volver a ocurrir en este país es que se pare absolutamente todo por la indisciplina, por los desafíos que se están lanzando".

Respecto a las reuniones que está manteniendo Sánchez con los presidentes autonómicos de forma individualizada, Clavijo ha criticado que en tres meses se ha reunido solo con seis de los 17 y que él no tiene "ni contacto ni fecha".