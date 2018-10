Clavijo pide datos a Fomento sobre los precios de los vuelos Canarias-Península y admite que faltan plazas aéreas

Publicado 02/10/2018 15:02:36 CET

LA LAGUNA (TENERIFE), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a insistir este martes en reclamar al Ministerio de Fomento que "haga públicos" los precios de los billetes en los vuelos Canarias-Península para ver si la subida, a raíz de la subvención del 75% para residentes, "es real o son impresiones".

En declaraciones a los periodistas, ha dicho que el Ministerio tiene la misión de "controlar" la evolución de los precios, para ello tiene un observatorio, y entiende que "por transparencia" y colaboración entre administraciones, los debe compartir.

Clavijo ha dicho que el Gobierno, a través de Promotur, ha encargado un pequeño estudio, y ha dejado claro que lo sí han detectado es que faltan plazas aéreas en las rutas con la Península y hay "saturación".

"No me gusta juzgar sin tener datos", ha explicado, de ahí que no se posicione sobre si hay una "actitud monopolística" por parte de las aerolíneas.