Clavijo prevé que el borrador del RD para que el Gobierno de un "acelerón importante" en Canarias esté en octubre

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este miércoles que prevé que el borrador de un Real Decreto (RD) Ley para que el Gobierno central de un "acelerón importante" a los asuntos canarios, en detrimento de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), esté en el mes de octubre.

Así lo indicó Clavijo, durante la sesión de control en el Parlamento de Canarias, al ser cuestionado por el diputado del Grupo Nacionalista Canario David Toledo por los pasos que está dando el Ejecutivo canario para lograr un Real Decreto Ley para los temas canarios que "sustituya la falta" de PGE.

El presidente canario ha defendido la práctica de tener "la tarea hecha", de ahí que apuntó que el "sentido común dice que si hay una Agenda Canaria con unos asuntos estratégicos", tales como infraestructuras educativas, obras hidráulicas o transferencias de competencia, entre otras, que han "firmado" los dos líderes de los principales partidos de España, "no" tendría que haber "ningún tipo de problema" si todo eso se pone en un Real Decreto Ley y ve la luz en el Congreso de los Diputados.

"Eso permitiría dar un acelerón importante a los asuntos pendientes de Canarias, que son muchos y que desde luego no son para este Gobierno ni para una formación política, son para todos los ciudadanos", apostilló para agregar que si bien el presidente de España, Pedro Sánchez, "no" le dijo que "sí", tampoco le "dijo que no", aunque reconoció que le "anticipó las dificultades".

Sin embargo, Clavijo admitió que "no esperaba" que el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, le "dijese que eso prácticamente era una anomalía", mientras le reprochó que "otras comunidades autónomas, otros territorios, le dan las leyes escritas al Gobierno que tiene que aprobar para mantenerse en La Moncloa".

Para el presidente canario la "anomalía sería" que teniendo la "oportunidad de poder arreglar muchos problemas históricos" en el archipiélago a través de ese decreto ley, "los canarios, los diputados, las diputadas o los ministros canarios estuviesen en contra".

Por ello, indicó que lo que hacen "siempre" es "trabajar, buscar puntos de encuentro, buscar la política de la utilidad", de ahí que apuntó que los servicios jurídicos están trabajando en dicho decreto ley y espera que en el mes de octubre se pueda tener un borrador para ser sometido a los portavoces del Parlamento canario con el fin de "enriquecerlo, trabajarlo y buscar un amplio apoyo político, social y jurídico con la finalidad de que al final los canarios puedan beneficiarse, en este caso, de un Gobierno de España".

"TRES SILENCIOS, TRES FRACASOS, TRES AUSENCIAS"

Por su parte, el diputado del Grupo Nacionalista, David Toledo, cuestionó qué ha hecho el Gobierno central en lo que va de legislatura porque, dijo, "no han sido capaces de aprobar los presupuestos, ni desarrollar en su totalidad la agenda canaria, ni fue capaz de elaborar el primer borrador para modificar el decreto, para modificar la Ley de Extranjería. Tres silencios, tres fracasos, tres ausencias".

Ante ello consideró pertinente preguntarse si "¿Existe una incapacidad política para gobernar en el Estado?" o "¿Un cálculo intencionado para que Canarias no avance?". Añadió que si lo que existe es "incapacidad política del Partido Socialista para gobernar en el Estado, como mínimo deberían mirarse al espejo y reflexionar" sobre "si es más importante los sillones o el poder contra los avances sociales".

En este sentido, indagó que "si la respuesta es el poder, eso de socialistas tiene muy poco". Asimismo agregó que si lo que existe es un "bloqueo intencionado y calculado para que Canarias no avance", se estará ante la "prueba evidente de que el ministro Torres ha cambiado la brújula de esta tierra por la brújula catalana".

Sobre esto, Toledo consideró que "hay muchísimos" motivos y citó "¿Gestión de los aeropuertos? Sí, en Cataluña. ¿Condonación de la deuda? Sí, aunque sea a costa de saquear a los canarios. ¿Singularidades? Por supuesto, menos" las canarias.

Por ello, reprochó al PSOE que se "están comportando como un sastre caprichoso que reparte privilegios", de tal forma que mientras a "unas comunidades autónomas le hacen el traje a medida, a Canarias le ponen la camisa de fuerza".