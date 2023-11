Clavijo propone un gran pacto para mejorar la productividad en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha planteado hoy viernes un gran pacto a empresarios, sindicatos y universidades para mejorar la productividad en el archipiélago. "Este es un reto de la sociedad canaria, no solo del Gobierno. Si no somos conscientes de que, entre todos, tenemos que mejorar la productividad, Canarias va a seguir estando a la cola de todo", advirtió.

En un desayuno-coloquio titulado 'Retos para Canarias', organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Fernando Clavijo admitió que la economía canaria "no va bien" y dejó claro que no hacer nada "no es una opción". "Las cosas no indican que vayamos a tener un futuro halagador y la realidad es que necesitamos hacer algo. Eso es lo que estamos proponiendo, no quedarnos quietos y empezar a poner soluciones; ser más productivos y más competitivos para que el escenario de incertidumbre actual impacte lo menos posible en nuestra cuenta de resultados. La alternativa es la productividad y la pelea para que se cumpla nuestro Régimen Económico y Fiscal. Esa es la pelea que tenemos que hacer, no solo el Gobierno, sino todos juntos", manifestó el presidente canario.

Fernando Clavijo expuso que Canarias ha ido alejándose en los últimos 20-30 años de la media de España y de Europa en cuanto a calidad de vida y su PIB per cápita se situó en el año 2022, después de la pandemia, un 25% por debajo de la media española y 38 puntos por debajo a la media europea. Este año, además, está siendo una de las comunidades que no ha logrado recuperar el PIB previo a la pandemia y el crecimiento de su economía se está debilitando y ralentizando.

En cuanto a la productividad, Clavijo indicó que un trabajador canario produce en torno a 52.300 euros, un 23% menos que lo que produce un trabajador en la Península, y la productividad nominal por persona en las islas es de un 73%, cuando en Europa alcanza el 87%. A este respecto, el presidente detalló que si se hubiera aplicado a los canarios la productividad de los españoles, el PIB de Canarias hubiera sido de 11.000 millones de euros y la renta per cápita estaría en 25.885 euros, el 92% de la renta per cápita de la media de España.

De igual modo, comentó que si con el tirón de la productividad y el crecimiento económico que representa se lograse que el 50% de los 179.000 desempleados que hay en Canarias accedieran al mercado laboral, se estaría hablando de más de 15.000 millones de euros de PIB, por lo que Canarias estaría en la media de España de la renta per cápita.

El jefe del Ejecutivo canario se mostró convencido de que estos datos se pueden conseguir de la mano de la Administración pública, los empresarios y los sindicatos. "Tiene que ser un reto de Canarias, no solo del Gobierno, de ahí la necesidad de que consigamos que en Madrid se respete nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) y que se invierta en Canarias la misma media que se invierte en el resto de España", remarcó el presidente canario.

Así pues, para aumentar la productividad en las islas propone mejorar la formación a través de la Formación Profesional Dual, las propias empresas y también las universidades; incrementar la inversión en I+D+i, pues mientras en Europa se invierte de media en investigación y desarrollo el 2,27% del PIB y en España el 1,4%, en el caso de Canarias apenas se invierte el 0,6%; y la modernización del sector público, para que la Administración no sea un "muro infranqueable" para las empresas e inhiba gran parte de la inversión.

Fernando Clavijo hizo hincapié en que el Gobierno de Canarias también tiene que tener lealtad e interlocución con el Gobierno de España, con el que hay que trabajar conjuntamente para que en los Presupuestos Generales del Estado entiendan las necesidades de los canarios y poder resolver los grandes problemas, tal y como se ha hecho recientemente con la emergencia energética.

UN DESARROLLO EQUILIBRADO.

Para contribuir a la mejora de la productividad de Canarias, el presidente también apeló por seguir apostando por sectores como el cine, el desarrollo de software y videojuegos, y también del turismo, "pero lo tenemos que hacer de manera equilibrada. Necesitamos incrementar la productividad de todos nuestros sectores económicos y, a raíz de eso, conseguiremos tirar de las industrias que ya están funcionando".

A su vez, también contempla la posibilidad, vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de que aquellos empresarios que paguen por encima del convenio colectivo a sus trabajadores, no tengan que pagar más a la Seguridad Social. "Este tipo de medidas son posibles", afirmó Clavijo, quien se mostró convencido de que también contribuyen a la mejora de la productividad.

Pero también mira al sector público. Así, Fernando Clavijo considera que después de la pandemia "quedaron algunos tic y algunos hábitos" que en el momento actual no son razonables, como el teletrabajo o la cita previa. En este sentido, considera que el teletrabajo tiene que estar vinculado también a la productividad, y sobre la cita previa, dijo que estaba generando un "desánimo "en los trabajadores porque no se podía dar un servicio público adecuado. "Nos hemos encontrado la casa totalmente desordenada y tenemos que poner orden", espetó.