Clavijo reclama a Sánchez la carta que iba a enviar a la UE para defender el marco financiero de las RUP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, la carta que presumiblemente iba a enviar a la Unión Europea (UE) para defender el marco financiero plurianual 2028-2034 de las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

De esta forma, respondía Clavijo al diputado del Grupo Parlamentario Socialista Sebastián Franquis, quien preguntó a Clavijo, durante la sesión de control al Gobierno canario, sobre las acciones concretas que prevé desarrollar su ejecutivo para defender los intereses de Canarias en la negociación del citado marco financiero plurianual europeo.

Clavijo ha explicado a Franquis que el Gobierno de Canarias tiene aprobada una "estrategia específica" que se le ha presentado al Ejecutivo central, y se encuentran a la espera de una respuesta al respecto, así como a si "de verdad el presidente Sánchez ha mandado por escrito --una misiva--, como sí han hecho sus homólogos de Portugal y Francia, a la presidenta --Ursula-- Von der Leyen", en la que exponen que "no" permitirán un "solo recorte" en el nuevo marco económico financiero a las RUP.

Y es que, Clavijo, expuso que la estrategia sobre el marco financiero europeo "no es competencia de este Gobierno de Canarias, es competencia del Gobierno de España", si bien incidió en que el Ejecutivo autonómico "ya aprobó la estrategia, la aprobó y la comunicó al Gobierno de España, porque es el Gobierno de España quien tiene que defenderlo en el seno del Consejo de Europa".

Clavijo apuntó que suena "extraño" que mientras los dos jefes del Ejecutivo de Francia y Portugal han expuesto la "carta por escrito, negándose", la de Pedro Sánchez, que le dijo que la iba a mandar, "no" se conozca. Por lo que invitó a Franquis a darle esa carta parq que se "tranquilice" el Gobierno canario y todo el sector primario.

HOJA DE RUTA

Por su parte, el diputado socialista Sebastián Franquis, expuso que este marco financiero "no es solo un presupuesto", sino la hoja de ruta que "determina qué modelo de Europa se construye y qué papel ocupan en ella territorios como Canarias".

A lo que agregó que gracias a estos marcos presupuestarios, el archipiélago ha logrado "avances decisivos "en desarrollo económico, cohesión social e inversiones estratégicas.

Sin embargo, ha reconocido que la propuesta para el periodo 2028-2034 supone "una amenaza real y sin precedentes" para Canarias, ya que se "pone en riesgo logros" conseguidos durante décadas y "compromete la singularidad" reconocida a las regiones ultraperiféricas (RUP).