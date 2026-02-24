Clavijo resalta que los procesos de regulación son la "evidencia" del "fracaso" de política migratoria de España

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado este martes que los procesos de regulación "evidencian" el "fracaso absoluto" de la política migratoria del Gobierno de España. "Los procesos de regulación son la evidencia de un fracaso absoluto de la política migratoria del Gobierno de España", apuntilló.

Clavijo agregó, durante la sesión de control al Gobierno canario tras ser preguntado por el diputado del Grupo Parlamentario de Vox Nicasio Galván sobre su valoración al proceso de regularización masiva de inmigrantes que pretende llevar a cabo el Ejecutivo central, que cuando "fallan todos los controles, cuando se es incapaz de proteger la frontera, cuando se es incapaz de controlar el flujo migratorio, cuando se es incapaz de tener una política migratoria clara, ni España ni la Unión Europea, pues evidentemente se produce la llegada de personas irregulares".

El presidente canario matizó que su gobierno tiene competencias en menores migrantes, si bien no en adultos, que le corresponde al Gobierno de España.

Así, cuestionó, que si han "fracasado" los procesos de regulación ¿qué se hace? "Echarlos con los tratados de protección internacional, vulnerando los tratados internacionales. Eso no es legal, ni es humano, ni es decente".

Además se remitió a cuando más de 550.000 canarios tuvieron que ir a buscarse la vida fuera de Canarias, así como apuntando que el archipiélago vivió "de las remesas que vinieron de Venezuela y de Cuba en aquel tiempo", por lo que consideró que primero "hay que ser persona" y "después, si quiere, político".

"Yo ahí prefiero ser siempre primero persona, porque es lo que me llevaré, y cuando vaya por esta tierra no cruzaré nunca ni bajaré la cabeza ante nadie", apostilló.

PREMIA "LA ILEGALIDAD"

Por su parte, el diputado de Vox Nicasio Galván consideró que con la regulación de inmigrantes, el Gobierno central está premiando "la ilegalidad", considerando que se está lanzando un "mensaje muy claro" a aquellas personas que "han hecho las cosas bien, les están diciendo que no tenían que haberlo hecho bien".

Además aseguró que a España están llegando personas desde África o Francia para "poder acceder a esa regularización", cuestionando los criterios que se exponen para legalizar a migrantes que, matizó, "no son precisamente documentos notariales, bastan simples documentos privados como para garantizar esos cinco meses de estancia" en España.

En relación con ello, criticó que cuando viene el turista a Canarias se habla de que "presiona los servicios públicos y el precio de la vivienda", sin embargo apuntó que "nadie comenta que quizás esas 500.000 personas que se van a regularizar, que va a regularizar el PSOE, presionen también los servicios públicos y la vivienda". A lo que agregó que los Mozos de Escuadra y la Ertzaintza indicaron que "el 65% de los detenidos eran extranjeros cuando solo son un 15% de la población"

De esta forma, concluyó alegando que la solución para Vox pasa por "repatriación, deportación y reemigración, no hay otra".