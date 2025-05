Clavijo subraya que Canarias "nunca" se rinde y "no" lo hará en la búsqueda de una solución para menores migrantes

Canarias celebra su día con un acto institucional en el que ha entregado las Medallas de Oro tras un mes lleno de actos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado que el archipiélago "nunca" se rinde y "no" lo hará en la búsqueda de una solución para los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en las islas porque, matizó, su historia está llena de "retos superados".

"Nuestra historia está llena de retos superados a pesar de afrontarlos desde de la soledad y el olvido del Estado pero nuestra fortaleza fue la unidad y la perseverancia. Canarias nunca se rinde como no se va a rendir en la búsqueda de una solución definitiva a la situación de los niños migrantes que viajan solos", resaltó Clavijo durante su intervención en el acto institucional por el Día de Canarias.

Canarias, apuntó, es el "primer hogar" de más de 5.500 menores migrantes no acompañados, que "han viajado solos, cruzando el mar en busca de una vida digna" y que "necesitan atención, protección y futuro". Sin embargo, incidió en que esto "no puede ser solo tarea" del archipiélago.

Añadió que "es responsabilidad de todos", como se recoge en una nueva ley, pero apuntó que "mientras el ruido de Madrid dilata las soluciones y esos niños son utilizados como un argumento de ataque político", en Canarias estos menores "tienen a su lado a todo un pueblo que vela por su dignidad, por sus derechos y por su futuro".

Así, expuso que Canarias es una "tierra de acogida" pero también lo fue "de partida", ya que recordó que más de medio millón de canarios cruzaron el Atlántico el siglo pasado en busca de una vida mejor.

"Muchos, demasiados, no regresaron. Murieron en el intento o murieron en sus países de acogida donde construyeron nuevas vidas y nunca pudieron volver a su patria", apostilló para matizar que gracias a sus remesas "miles de familias en las islas pudieron comer, miles de niños y niñas pudieron estudiar, crecer sanamente, forjarse un futuro distinto al que estaban destinados".

A ellos, dijo, Canarias les debe lo que es, "un pueblo que no olvida, un pueblo que no discrimina, un pueblo al que le come la rabia y la impotencia por ver morir a niñas y mujeres a tres metros del muelle", que "defiende que la dignidad humana no entiende de fronteras ni de política".

FUERO CANARIO

En este sentido, resaltó que Canarias es "un pueblo con identidad, con derechos y fuero", remarcando que un fuero "no es privilegio, sino garantía de igualdad en la diferencia", por lo que reafirmó el compromiso en la defensa del mismo.

Clavijo apuntó que "no" piden "privilegios", sino que exigen "respeto", ya que Canarias es "parte esencial" de este Estado, y sin ella "España y Europa no están completas", reivindicando así "su lugar en el mundo".

"UN ÚNICO PUEBLO, UNA ÚNICA VOZ"

En su discurso, el presidente canario resaltó que, con sus ocho islas, Canarias es un "único pueblo, una única voz, capaz de unirse para defender sus derechos y lo que es justo", ya que los retos que afrontan "no se resuelven desde la división ni desde el enfrentamiento. Se resuelven desde la unidad".

Por ello, reivindicó el "modo canario de convivir", anteponiendo el diálogo a la confrontación. Además resaltó que las islas tienen actualmente la generación de jóvenes "mejor formada", con dos universidades públicas, con 11 hospitales públicos, con más de 900 colegios, agregando que eso muestra una "Canarias moderna, igualitaria y solidaria. Una Canarias que funciona".

UN MES DE CELEBRACIÓN

Canarias cierra este viernes, con el acto institucional celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus, de Las Palmas de Gran Canaria, un mes de celebración donde se ha hecho entrega de Premios y Medallas de Oro.

Durante toda esta semana, las islas han acogido 35 actos distribuidos por todo el archipiélago con el fin de promover y reforzar la conmemoración de este día oficial y este 30 de mayo el acto institucional ha estado liderado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

En esta edición, los Premios Canarias han sido concedidos a Juan Jesús Armas, en la modalidad de Literatura; Michelle Alonso, en Deporte, y Centro de la Cultura Popular Canaria, en la modalidad de Cultura Popular.

Mientras que las 14 Medallas de Oro de Canarias en 2025, que reconocen a personas y entidades por su labor en beneficio de la sociedad canaria, se entregarán a la Unión Deportiva Las Palmas 75 aniversario, Sociedad cultural, de recreo y deportiva Torrelavega; Andrés Sánchez Robayna, Yolanda Arencibia, Club Atletismo Teseida, Pastas La Isleña, Efigenia Borges, Agustín Fernández López, Aralda Rodríguez, Colectivo Guanches de Candelaria y Asociación Guanches de Güímar; Asociación Más Ruines que Caín, Costaleros Nuestra Señora del Carmen de La Isleta, Calixto Herrera y Mestisay.

Sobre los premiados, Clavijo resaltó que son "precisamente el ejemplo de ese empeño, el de proyectar y defender" la identidad y la cultura canaria, "en conservarla y divulgarla siendo capaces de llevar Canarias por todo el mundo a través del arte, la cultura, el deporte, la literatura, la gastronomía y la solidaridad".

Por ello, apuntó que "hoy es un día para celebrar pero también para reconocer a quienes han dedicado su vida a hacer de Canarias un lugar mejor".

Sobre las Medallas de Oro de este año expuso que distinguen trayectorias "diversas pero unidas por el compromiso y la excelencia", destacando que personas y entidades que desde el arte, el emprendimiento, la ciencia, la acción social o la cultura, han contribuido desde todas y cada una de las islas a "construir una Canarias mejor".

El presidente de Canarias concluyó haciendo un llamamiento a la sociedad canaria de que unidos son "más fuertes", indicando que los retos que tienen por delante son "enormes" pero subrayando la "fortaleza inmensa" de un pueblo que "no se rinde nunca".