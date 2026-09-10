Clavijo ve "dejadez e indolencia" del Gobierno en Ceuta y pide una "reflexión" a la UE sobre la inmigración

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este jueves la "dejadez e indolencia" del Gobierno central en Ceuta al mismo tiempo que ha pedido a la UE abrir una "profunda reflexión sobre la gestión de la inmigración.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha mostrado el "apoyo y soporte" de su Ejecutivo a la ciudad autónoma porque Canarias ya ha pasado por ese "tránsito" pero remarca que ahora, la diferencia es que "está en juego" el nuevo reglamento de asilo que busca "retener" a los migrantes en territorios fronterizos.

Esto significa, según el presidente, que el triaje puede prolongar hasta seis meses a los adultos y se pregunta que podría ocurrir si hubiese una llegada a las islas como la de 2024, con más de 47.000 personas.

Por ello ha planteado que hay una "discusión" con el Estado sobre quien acomete el triaje.

El presidente ha reclamado "sosiego y sentido común" porque "habrá más muertes y más crispación" y defendiendo siempre los derechos humanos de las personas migrantes pero también los de "los canarios".

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha resaltado el "apoyo" de su partido a Ceuta ante la "invasión" de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos en medio de la "desidia, la mentira y la corrupción" del Gobierno.

Ha comentado que los ceutíes "siguen solos" y "encima tienen que aguantar" al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado como "emisario" a Torres cuando sufren "problemas de convivencia, seguridad y molestias.

Ha instado a Torres a que "se dedique a trabajar por los canarios" y pedido que los "invasores" no sigan en Ceuta y vuelvan "caminando" a Marruecos.