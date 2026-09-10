Clavijo ve "más fácil" que se apruebe el sistema de financiación autonómica que los PGE

Archivo - Debate.- Clavijo apela a la "unidad" y a la "reflexión" en Canarias para avanzar en los "legítimos anhelos" de las islas - ÁLEX ROSA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cree que "es más fácil" que se apruebe el sistema de financiación autonómica que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en ese sentido ha valorado que el archipiélago "ha negociado" y parte en la "casilla de salida" con el REF desvinculado.

En respuesta a preguntas de ASG, PSOE y CC en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha advertido de que aún "queda legislatura" y no se puede caer "en la crispación y la tensión del contexto estatal" por lo que ha insistido en tener la "tarea hecha" ante posibles escenarios que se puedan producir.

Ha apuntado que Canarias va "mucho mejor" que con el 'Pacto de las Flores', con avances en paro y paro juvenil, lista de espera en dependencia y discapacidad, reducción de la pobreza y crecimiento por encima de la media de la UE y España y sostiene que iría "mucho mejor" si el Gobierno central sacara adelante los PGE o deflactara el IRPF.

No obstante, ha asumido que la inflación "es uno de los problemas" que más afectan a Canarias a raíz de la guerra de Irán y su alta dependencia de los transportes, lo que tiene mucho impacto especialmente en las clases medias.

Clavijo ha dejado claro que no va a prometer cosas que no puede "cumplir" y ha fijado como "retos" para lo que queda de legislatura aprobar los presupuestos autonómicos de 2027, mejorar el acceso a la vivienda, salir "bien parados" del marco plurianual de la UE, renovar el convenio de carreteras y usar el superavit de 600 millones.

AVANZAR EN CONVENIOS Y FISCALIDAD DIFERENCIADA

Además, ha apuntado que el 'Decreto Canarias' va a ser el "eje" de las relaciones con el Estado porque hay que seguir trabajando en convenios específicos y fiscalidad diferenciada para las 'islas verdes'.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha comentado que se encara la "recta final" de la legislatura "pero las elecciones no se han convocado" y todavía "queda una tarea importante por hacer" como aprobar los presupuestos autonómicos o firmar el nuevo Fdcan, donde propone construir residencias para estudiantes.

Ha valorado el apoyo del Gobierno canario a la nueva financiación autonómica a la espera de lo que ocurra con el Congreso y el 'Decreto Canarias' pero entiende que "hay que seguir trabajando" en nuevos decretos leyes, el convenio de carreteras, e inversiones en obras hidráulicas e infraestructuras educativas, lo mismo que con el reto demográfico o la diversificación económica.

Sebastián Franquis, portavoz del PSOE, ha comentado que las familias canarias "viven peor" que hace tres años, pues pagan un 25% más del alquiler, lo que supone casi 3.000 euros más al año y la emancipación de los jóvenes se ha incrementado en seis puntos, hasta el 20%.

Así, ha reprochado al presidente un modelo económico que "no redistribuye" y "agrava la desigualdad" por lo que ha pedido que "cambie de rumbo" y que el crecimiento económico sirva para "mejorar la vida" de los ciudadanos.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha indicado que "Canarias está avanzando" gracias a la "estabilidad", la búsqueda de acuerdos en las relaciones Canarias-Estado, el consenso con la Fecai y la Fecam o la negociación abierta con las universidades.